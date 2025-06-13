Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Ирану

Власти Саудовской Аравии выступили с резкой критикой в адрес Израиля, осудив авиаудары по территории Ирана. Атаки были направлены на ядерные объекты, производственные мощности баллистических ракет, а также на высокопоставленных военных.
Действия Израиля против Ирана были расценены как агрессия, подрывающая суверенитет и безопасность дружественного государства, говорится в сообщении МИД королевства в соцсетихя. В Эр-Рияде подчеркнули, что подобные действия являются явным нарушением международного права и существующих норм.
Напомним, 13 апреля израильские вооружённые силы нанесли удары по различным объектам на территории Ирана.
Ранее сообщалось, что под удар Израиля попали 3 военных округа и гарнизон на северо-западе Ирана.