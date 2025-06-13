Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Ирану

Действия Израиля против Ирана были расценены как агрессия, подрывающая суверенитет и безопасность дружественного государства, говорится в сообщении МИД королевства в соцсетихя. В Эр-Рияде подчеркнули, что подобные действия являются явным нарушением международного права и существующих норм.