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Саудовская Аравия осудила удары Израиля по Ирану

Эр-Рияд назвал атаку явным нарушением международного права.

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Источник: Аргументы и факты

Власти Саудовской Аравии выступили с резкой критикой в адрес Израиля, осудив авиаудары по территории Ирана. Атаки были направлены на ядерные объекты, производственные мощности баллистических ракет, а также на высокопоставленных военных.

Действия Израиля против Ирана были расценены как агрессия, подрывающая суверенитет и безопасность дружественного государства, говорится в сообщении МИД королевства в соцсетихя. В Эр-Рияде подчеркнули, что подобные действия являются явным нарушением международного права и существующих норм.

Напомним, 13 апреля израильские вооружённые силы нанесли удары по различным объектам на территории Ирана.

Ранее сообщалось, что под удар Израиля попали 3 военных округа и гарнизон на северо-западе Ирана.