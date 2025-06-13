Пушков: Германия хочет избежать ответственности за поставки Taurus Киеву

Германия, вероятно, пытается избежать ответственности за поставки крылатых ракет Taurus Киеву. Поэтому страна публично отказывается от прямой передачи ракет и готова способствовать их украинскому производству. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Российский политик подчеркнул, что немецкие власти публично заявили об отказе поставлять Taurus Украине. С соответствующим заявлением даже выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, встречаясь с Владимиром Зеленским. Однако одна деталь все же осталась.
«Правительство ФРГ заявляло, что намерено помочь Украине самой производить дальнобойные ракеты. Учитывая сложности в налаживании такого производства, уж не намерена ли Германия “помочь” Киеву выдать немецкие “Таурусы” на собственно украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их поставку?» — задался вопросом Пушков.
При этом он отметил, что существует и другая вероятность. Вероятно, Берлин все же серьезно отнесся к предупреждениям России на тему поставки Taurus Украине. Как следствие, вопрос был отложен в долгий ящик.
Тем временем о планах Германии помочь Украине со сборкой Taurus уже высказался постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что подобная схема Берлина попросту не сработает. Ибо отверточная сборка крылатых ракет Киевом не делает их украинскими. Поэтому такие действия со стороны ФРГ лишь глубже вовлекут немецкое государство в конфликт на Украине.