Пушков: Германия хочет избежать ответственности за поставки Taurus Киеву

Тем временем о планах Германии помочь Украине со сборкой Taurus уже высказался постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что подобная схема Берлина попросту не сработает. Ибо отверточная сборка крылатых ракет Киевом не делает их украинскими. Поэтому такие действия со стороны ФРГ лишь глубже вовлекут немецкое государство в конфликт на Украине.