Израильские военные раскрыли секретный план Ирана по производству ядерного оружия

По данным ЦАХАЛ, иранские ученые тайно работали над всеми критически важными компонентами для производства ядерного оружия, а темпы этих разработок резко ускорились. Израильские власти подчеркивают, что действия Ирана не оставили им иного выбора, кроме как нанести превентивные удары для предотвращения создания ядерного арсенала.