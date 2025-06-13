Израильские военные раскрыли секретный план Ирана по производству ядерного оружия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что нанесение ударов по Ирану было вызвано стремительным развитием его секретной ядерной программы. Согласно заявлению военных, разведданные последних месяцев свидетельствуют, что Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.
По данным ЦАХАЛ, иранские ученые тайно работали над всеми критически важными компонентами для производства ядерного оружия, а темпы этих разработок резко ускорились. Израильские власти подчеркивают, что действия Ирана не оставили им иного выбора, кроме как нанести превентивные удары для предотвращения создания ядерного арсенала.
«За последние месяцы накопленная разведывательная информация предоставила доказательства того, что иранский режим приближается к точке невозврата», — сообщили в ЦАХАЛ.
В заявлении также отмечается, что международные санкции и дипломатическое давление не смогли остановить иранскую ядерную программу. Израиль пока не раскрывает детали пораженных объектов, но настаивает, что операция была направлена исключительно на военно-ядерную инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готов защитить Израиль в случае ответных действий Ирана.