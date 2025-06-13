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Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан страны соблюдать меры безопасности

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле призвало своих граждан, находящихся в этой стране, незамедлительно принять меры предосторожности в связи с возможными ракетными обстрелами со стороны Ирана. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале посольства.

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Источник: Sputnik.uz

ВНИМАНИЕ гражданам Узбекистана, проживающим в Государстве Израиль!!! Уважаемые граждане Республики Узбекистан! В связи с ожидаемыми запусками ракет Посольство Узбекистана еще раз настоятельно рекомендует Вам принять незамедлительные меры предосторожности.

говорится в сообщении

Посольство призывает граждан Узбекистана в случае ракетных атак незамедлительно укрыться в бомбоубежищах. Также необходимо следить за официальными заявлениями израильского правительства и посольства Узбекистана, за заявлениями и предупреждениями израильского командования тыла.

Кроме этого, узбекистанцев просят носить с собой документы, удостоверяющие личность и контактную информацию посольства Узбекистана.

В случае необходимости срочной помощи узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле.

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• Номера телефонов экстренных служб: 03−672−2466; 03−672−2371; 03−758−5075; 03−758−5076.

• Для экстренных и срочных сообщений: 054 485 1397.