Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан страны соблюдать меры безопасности

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле призвало своих граждан, находящихся в этой стране, незамедлительно принять меры предосторожности в связи с возможными ракетными обстрелами со стороны Ирана. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале посольства.