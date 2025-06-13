Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан страны соблюдать меры безопасности

ВНИМАНИЕ гражданам Узбекистана, проживающим в Государстве Израиль!!! Уважаемые граждане Республики Узбекистан! В связи с ожидаемыми запусками ракет Посольство Узбекистана еще раз настоятельно рекомендует Вам принять незамедлительные меры предосторожности.
Посольство призывает граждан Узбекистана в случае ракетных атак незамедлительно укрыться в бомбоубежищах. Также необходимо следить за официальными заявлениями израильского правительства и посольства Узбекистана, за заявлениями и предупреждениями израильского командования тыла.
Кроме этого, узбекистанцев просят носить с собой документы, удостоверяющие личность и контактную информацию посольства Узбекистана.
В случае необходимости срочной помощи узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле.
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• Номера телефонов экстренных служб: 03−672−2466; 03−672−2371; 03−758−5075; 03−758−5076.
• Для экстренных и срочных сообщений: 054 485 1397.