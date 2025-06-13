Оценен арсенал Ирана для ответного удара по напавшему на него врагу

Высшее руководство Ирана грозит напавшему на страну Израилю и Соединенным Штатам неотвратимым возмездием. Что это — бессильное сотрясание воздуха в пропагандистских целях или же реальная угроза? Что есть в арсенале Ирана, чтобы нанести ответный удар?
Представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Аболфазл Шекарчи предупредил, что Тегеран примет ответные меры после ударов Израиля, заявив, что США и Израиль «дорого заплатят», несмотря на заявления Вашингтона о своей непричастности к этой агрессии.
«Исламская Республика Иран обязательно нанесет ответный удар, и враг заплатит высокую цену», — заявил Шекарчи иранскому государственному информагентству IRNA. Израиль и США «дорого заплатят и получат жестокий удар», — пригрозил он.
По словам генерала, в результате ударов пострадали жилые районы, а иранские вооруженные силы находятся на местах в полной готовности.
В среду, перед нанесением израильских ударов, США отозвали много второстепенного персонала посольств и членов семей военнослужащих из мест дислокации по всему Ближнему Востоку. Официальные лица не сообщили, что конкретно послужило причиной этого шага, но представитель Пентагона заявил, что Центральное командование США отслеживает «растущую напряженность на Ближнем Востоке».
Президент Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники Белого дома ожидали израильских ударов по Ирану в четверг вечером, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией. После ударов госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не участвовали в атаке и не оказывали ей никакой помощи.
Способность Ирана нанести ответный удар Израилю за пятничные атаки во многом зависит от наличия у него баллистических ракет, отмечает CNN.
Согласно отчету Международного института стратегических исследований (IISS) «Военный баланс 2025», аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции располагают более чем 100 пусковыми установками баллистических ракет средней дальности, способными отправлять снаряды на дальность более 1000 километров, что достаточно для нанесения удара по Израилю.
Ракетные силы Ирана располагают ракетами на твердом топливе и баллистическими ракетами на жидком топливе, сообщает CNN.
Ракеты на жидком топливе несут более тяжелые осколочно-фугасные боеголовки — весом 1200 килограммов и более — по сравнению с примерно 500 килограммами у ракет на жидком топливе, согласно информационным бюллетеням проекта «Ракетная угроза» Центра стратегических и международных исследований.
Но преимущество твердотопливных ракет в том, что они могут быть запущены практически мгновенно, в то время как заправка ракет на жидком топливе может занять несколько часов.
По данным CNN, баллистические ракеты, выпущенные из Ирана, могут достичь Израиля примерно за 15 минут.
Иран также располагает целым рядом беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, которые могут достичь Израиля, но им может потребоваться несколько часов или больше, чтобы достичь цели на таком расстоянии, они несут боеголовки меньшего размера и более уязвимы для израильских средств ПВО.
В октябре прошлого года Иран запустил около 200 баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов против Израиля, но большинство из них были сбиты силами обороны Израиля, а также США и странами-партнерами, которые помогали защищать Израиль во время атак.
Израиль сообщил тогда лишь о незначительном ущербе от иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые преодолели израильскую оборону.
Согласно отчету «Military Balance», военно-воздушные силы Ирана располагают 265 боеспособными самолетами. Но большинство из них — устаревшие истребители американского производства времен холодной войны, которым потребуется дозаправка в воздухе, чтобы долететь до Израиля, а у Ирана менее пяти самолетов-заправщиков, согласно публикации IISS.