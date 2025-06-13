Оценен арсенал Ирана для ответного удара по напавшему на него врагу

Иран также располагает целым рядом беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, которые могут достичь Израиля, но им может потребоваться несколько часов или больше, чтобы достичь цели на таком расстоянии, они несут боеголовки меньшего размера и более уязвимы для израильских средств ПВО.