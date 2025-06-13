Косачев: удары Израиля по Ирану не могут быть оправданы ни с какой стороны

Удары Израиля по ядерной и военной инфраструктуре Ирана не могут быть оправданы ни с политической, ни с правовой, ни с военной, ни с моральной стороны. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Минувшую ночь он назвал тяжелой для мира в прямом и переносном смысле, отметив, что это не конец истории, так как ответ Ирана неизбежен. Косачев указал, что замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали.
«Надежда избежать полномасштабной войны, пусть и призрачная — только на консолидированное осуждение этой операции со стороны международного сообщества», — уверен Косачев.
Вице-спикер Совфеда констатировал, что Израиль своими атаками нанес удар по перспективам урегулирования ирано-израильских разногласий, по «взрывоопасной нестабильности» в регионе, а также по Трампу и МАГАТЭ, имидж которых пострадал.
Напомним, Израиль в рамках операции «Нация львов» нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Атакам, в частности, подверглись ядерные объекты в Натанзе и военная база за Западе Ирана.