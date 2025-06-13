Ближний Восток в войне: даже традиционные противники Ирана гневно отреагировали на израильское нападение

Ожидавшееся в течение последних дней нападение Израиля на Иран все равно стало шоком не только для Исламской Республики, но и других стран (как в регионе, так и за его пределами). Даже заявления американских дипломатов свидетельствуют о некоторой растерянности Вашингтона перед бесцеремонными действиями израильских союзников. Нападение вызвало осуждение даже со стороны традиционных конкурентов Тегерана на Ближнем Востоке.
Страны по всему миру реагируют на удары Израиля по Ирану, причем некоторые выражают тревогу, а другие критикуют этот шаг, отмечает CNN.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило свое «решительное осуждение», заявив, что «вопиющая израильская агрессия» подрывает «суверенитет и безопасность Ирана и представляет собой явное нарушение международных законов и норм».
«Хотя Королевство осуждает эти чудовищные нападения, оно подтверждает, что международное сообщество и Совет Безопасности несут большую ответственность за прекращение этой агрессии», — заявили в министерстве.
Как напоминает CNN, шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия на протяжении десятилетий соперничали друг с другом как две региональные державы, разделенные по религиозному признаку. В последнее время их отношения значительно улучшились.
Еще одна арабская монархия — Иордания — заявила, что не потерпит никакого нарушения своего воздушного пространства, настаивая на том, что королевство не станет полем боя ни для какого конфликта, спустя несколько часов после того, как Израиль нанес удар по ядерным и военным объектам в Иране.
Национальная безопасность страны находится за красной чертой, и она не допустит никаких попыток угрожать своей безопасности и благополучию своих граждан, заявил представитель иорданского правительства Мохаммад Момани в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством Petra.
Это заявление, подчеркивает Си-эн-эн, стало отголоском комментариев правительства, сделанных в апреле 2024 года, после того как Иордания перехватывала иранские беспилотники и ракеты, направлявшиеся в Израиль. Маленькое Хашимитское королевство расположено между Израилем и Западным берегом с одной стороны и соседним с Ираном Ираком — с другой. Атака, совершенная в апреле 2024 года, была ответом на предполагаемое нападение Израиля на дипломатическое здание Ирана в Дамаске.
Перехваты иранских ракет и БПЛА Иорданией были широко раскритикованы в стране. Позже правительство заявило, что они были направлены на «защиту граждан и жилых районов».
Немного контекста, напоминает Си-эн-эн: Иордания стала второй арабской страной, подписавшей мирное соглашение с Израилем в 1994 году. В глазах западных союзников Израиля это было жизненно важно для региональной безопасности. Она тесно сотрудничает с Израилем в области разведки и безопасности, принимает у себя американские войска и полагается на военную помощь Соединенных Штатов.
Теперь вот Иордания временно закрывает свое воздушное пространство в качестве меры предосторожности после ударов Израиля по Ирану рано утром в пятницу. «Эта мера предосторожности принята в свете военной эскалации в регионе», — говорится в сообщении Иорданской комиссии по регулированию гражданской авиации (CARC).
Главный комиссар CARC Хайтам Мисто заявил, что это решение соответствует международным стандартам гражданской авиации и обязательствам по обеспечению безопасности полетов, и что временное закрытие будет постоянно оцениваться и пересматриваться.
Между тем, и Израиль, и Иран временно закрыли свои воздушные пространства. Веб-сайт для отслеживания полетов Flightradar24 показывает, что рано утром в пятницу по местному времени небо над обеими странами было практически пустым.
Посольство Китая в Тегеране назвало ситуацию в Иране «серьезной и сложной», призвав китайских граждан, находящихся в стране, внимательно следить за развитием событий и усилить меры собственной безопасности, в том числе избегать опасных или многолюдных мест.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не причастны к ударам Израиля, добавив в заявлении, что «нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе».
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявляет, что Канберра «встревожена эскалацией в отношениях между Израилем и Ираном». Она призвала все стороны уделять приоритетное внимание диалогу и дипломатии, заявив: «Это чревато дальнейшей дестабилизацией региона, который и без того является нестабильным».
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон также назвал израильские удары «действительно нежелательным событием на Ближнем Востоке», предупредив, что «риск просчета высок». Переговоры между США и Ираном по ядерной программе, которые были запланированы на воскресенье в Омане, рассматриваются как «лучший путь вперед», сказал Лаксон, хотя сейчас неясно, продолжатся ли они.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы ООН, опубликованном агентством Reuters. Гутерриш призвал обе стороны проявлять сдержанность.