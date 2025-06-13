Ближний Восток в войне: даже традиционные противники Ирана гневно отреагировали на израильское нападение

Это заявление, подчеркивает Си-эн-эн, стало отголоском комментариев правительства, сделанных в апреле 2024 года, после того как Иордания перехватывала иранские беспилотники и ракеты, направлявшиеся в Израиль. Маленькое Хашимитское королевство расположено между Израилем и Западным берегом с одной стороны и соседним с Ираном Ираком — с другой. Атака, совершенная в апреле 2024 года, была ответом на предполагаемое нападение Израиля на дипломатическое здание Ирана в Дамаске.