Иран начал выполнять обещание по возмездию Израилю

Израиль нанес пять волн авиаударов по Ирану. Атакам подверглись ядерные объекты, дому высокопоставленных военных, жилые сектора. Сообщалось о пяти погибших и 20 пострадавших. Позже информацию скорректировали и заявили уже о 50 раненых.