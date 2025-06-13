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Иран начал выполнять обещание по возмездию Израилю

Иран ответил на массированные авиаудары со стороны Израиля.

Как создавалась новая Россия

Иран ответил на массированные авиаудары со стороны Израиля. Было запущено в сторону оппонентов более 100 беспилотных летательных аппаратов, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Эффи Дефрин, передает газета Times of Israel.

«Армия работает над их сбиванием», — отметил он.

Предварительно, в сторону Израиля отправились БПЛА Shahed-136. По словам Дерфина, беспилотникам придется пролететь несколько часов, прежде чем они достигнут цели.

Израиль нанес пять волн авиаударов по Ирану. Атакам подверглись ядерные объекты, дому высокопоставленных военных, жилые сектора. Сообщалось о пяти погибших и 20 пострадавших. Позже информацию скорректировали и заявили уже о 50 раненых.

Ранее «МК» писал, что борт Нетаньяху подняли в воздух из-за опасения удара Ирана.