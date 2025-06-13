Специальная военная операция на территории Украины завершится уже в 2025 году. Об этом заявил российский математик и исследователь исторических циклов Григорий Кваша, основываясь на собственных расчетах. Его слова передает газета «Аргументы и факты».
Кваша подчеркнул, что после 2025 года конфликты прекратятся абсолютно везде. Подобное, уверен математик, произойдет из-за исчезновения тоталитарных двойников. Страны задумаются о собственном развитии, отложив в сторону амбиции по завоеванию мира и его управлением.
«В этом году завершится и СВО. Я за 25-й год просто уверен. Я вижу огромное количество признаков, что этот прогноз сбывается — и переговоры начались, и много чего еще происходит», — сказал Кваша.
При этом он назвал ошибочным тезис о том, что люди всегда воевали и продолжат это делать. По его мнению, человечество является прогрессирующей системой. В какой-то момент оно дошло до того, что крупные войны приведут к исчезновению людей в целом. Поэтому было принято решение отказаться от битв.
Напомним, о завершении специальной военной операции на территории Украины также высказывались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все закончится в тот момент, когда будут достигнуты все цели СВО. Те, как известно, были поставлены и озвучены российским лидером Владимиром Путиным.