Когда закончится СВО: математик подсчитал и выдал прогноз

При этом он назвал ошибочным тезис о том, что люди всегда воевали и продолжат это делать. По его мнению, человечество является прогрессирующей системой. В какой-то момент оно дошло до того, что крупные войны приведут к исчезновению людей в целом. Поэтому было принято решение отказаться от битв.