Times of Israel: Израиль нанёс пять волн ударов по Ирану

Напомним, военная операция началась в ночь на 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении начального этапа ударов, в основном нацеленных на ядерные объекты Ирана. Действия израильской стороны были направлены на срыв иранской ядерной программы и проводились по решению политического руководства страны. В рамках подготовки к возможной эскалации Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и ожидает возможных ответных шагов со стороны Ирана.