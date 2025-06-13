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Times of Israel: Израиль нанёс пять волн ударов по Ирану

В ходе израильских авиаударов были поражены сотни объектов.

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Источник: Аргументы и факты

Израильские военно-воздушные силы нанесли серию авиаударов по территории Ирана. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на источник в оборонных структурах.

По его информации, удары были нанесены в пять этапов, в ходе которых были поражены сотни целей.

Напомним, военная операция началась в ночь на 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении начального этапа ударов, в основном нацеленных на ядерные объекты Ирана. Действия израильской стороны были направлены на срыв иранской ядерной программы и проводились по решению политического руководства страны. В рамках подготовки к возможной эскалации Израиль ввёл режим чрезвычайного положения и ожидает возможных ответных шагов со стороны Ирана.

Ранее сообщалось, что Израиль задействовал 200 самолётов для ударов по Ирану.