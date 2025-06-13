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Двух судей в Воронежской области Путин назначил на новые должности

Назначения от президента страны Владимира Путина получил судья в сфере арбитражной юстиции и один судья занял место в райсуде столицы Черноземья.

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Источник: РИА "Новости"

Указы об утверждении в должностях опубликованы 12 июня на федеральном официальном портале правовых актов.

Судьей областного арбитража назначен Александр Касьянов. До этого он работал тут же — в Арбитражном суде Воронежской области — в должности помощника судьи Георгия Семенова в коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

А на место судьи Центрального райсуда Воронежа назначена Евгения Кудрявцева. Ранее она служила мировой судьей на участке № 2 Бобровского района, кроме того в течение трех лет была помощником судьи Воронежского облсуда.