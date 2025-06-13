Иордания из-за воинственных соседей закрыла воздушное пространство

Небо над Ближним Востоком выглядит пустым, так как все гражданские самолеты облетают этот регион из-за атаки Израиля на Иран. В связи с чем были закрыты воздушные пространства над этими двумя странами.
Вслед за ними такое же решение было принято и властями Ирака. А чуть позже к ним присоединилась и Иордания.
Такие меры призваны снизить риски поражения гражданских воздушных судов во время «обмена» ударами Израиля и Ирана. В аэропортах были отменены ночные авиарейсы.
Ранее ВВС еврейского государства нанесли массированные авиаудары по территории Ирана. Зафиксировано пять волн атак по ядерным объектам, домам высокопоставленных иранских военных, жилым массивам. Есть пострадавшие и жертвы.
В ответ на удары израильской стороной Иран запустил в ответ более сотник беспилотников-камикадзе. В ЦАХАЛ заявили, что принимают меры по их сбиванию.