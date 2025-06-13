Ynet: посольства Израиля по всему миру приведены в максимальную готовность

В посольствах Израиля по всему миру объявлена максимальная готовность после ударов по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает портал Ynet.
По данным издания, некоторые посольства Израиля в целях безопасности будут закрыты до понедельника. К органам безопасности в разных странах уже поступили просьбы об усилении мер безопасности.
Израиль в ночь на 13 июня начал широкомасштабную операцию «Восходящий лев», в рамках которой ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана. ВВС Израиля уже совершили несколько волн атак по различным районам Ирана. Подтверждена гибель командующего КСИР Хосейна Салами.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ответ на атаки предупредил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».
Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что для ударов по Ирану было задействовано 200 самолётов.