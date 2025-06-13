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Fox News: Трамп заявил, что знал об ударах Израиля по Ирану

Израильская операция не стала сюрпризом для президента США.

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Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп был заранее осведомлён о планируемой израильской атаке на объекты в Иране. Как сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсетях, операция не стала для него неожиданностью. При этом она подчеркнула, что Соединённые Штаты не принимали участия в военных действиях.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под кодовым названием «Восходящий лев». По данным ЦАХАЛ, удары были направлены на ядерные объекты и военные цели на территории Ирана.

Израильское руководство пояснило, что цель операции — нейтрализовать угрозу, исходящую от иранской ядерной программы. По данным израильских военных и разведки, Тегеран вплотную приблизился к моменту, когда сможет создать ядерное оружие, что, по мнению властей Израиля, представляет прямую угрозу существованию страны.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли пять волн авиаударов по объектам в Иране.