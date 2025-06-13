Fox News: Трамп заявил, что знал об ударах Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп был заранее осведомлён о планируемой израильской атаке на объекты в Иране. Как сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсетях, операция не стала для него неожиданностью. При этом она подчеркнула, что Соединённые Штаты не принимали участия в военных действиях.