Это война: появились первые подробности нападения Израиля на ядерные объекты другой страны

Израиль нанес массированный удар по ядерным объектам Ирана, задействовав более 200 военных самолетов, что вызвало опасения возмездия и полномасштабное войны на Ближнем Востоке.
Израильские военные заявляют, что в ходе продолжающихся ударов по Ирану задействовано 200 истребителей. «По всему Ирану было поражено более 100 целей», — сообщает представитель ЦАХАЛа Эффи Дефрин во время брифинга в прямом эфире, добавив, что уже сброшено «более 330 различных боеприпасов».
По словам представителя израильской армии, удары Израиля были «частью точной и синхронизированной операции» и пилоты «все еще наносили удары по военным объектам и объектам ядерной программы в различных районах Ирана».
При этом израильские военные заявили в пятницу утром, что за последние несколько часов Иран запустил более 100 беспилотных летательных аппаратов по Израилю в отместку за израильские удары, в результате чего погибли высокопоставленные чиновники.
Между тем, США дистанцировались от израильской агрессии и предупредили Иран не атаковать американские базы в регионе в отместку, заявив Тегерану, что Вашингтон якобы непричастен к израильским атакам.
«За последние несколько часов Иран запустил более 100 беспилотных летательных аппаратов в направлении Израиля, и все системы обороны работают на перехват угроз», — заявляет бригадный генерал. Эффи Деффрин, главный представитель израильской армии.
Это произошло после того, как верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил в пятницу, что Израиль столкнется с «суровым наказанием» за нападение на страну, отмечает Daily Mail. Аятолла Хаменеи выступил с заявлением, в котором подтвердил, что в результате нападения были убиты высокопоставленные военные чиновники и ученые. Израиль «раскрыл свою нечестивую и окровавленную руку, чтобы совершить преступление против нашей любимой страны», — сказал Хаменеи.
При этом верховный лидер республики заявил, что Израиль продемонстрировал «свою злонамеренную натуру больше, чем когда-либо»: «В результате вражеских атак ряд командиров и ученых приняли мученическую смерть. Их преемники и коллеги немедленно продолжат выполнять свои обязанности, если на то будет Божья воля. Этим преступлением сионистский режим навлек на себя горькую и мучительную участь, и он, безусловно, столкнется с ней лицом к лицу».
Израиль «раскрыл свою нечестивую и обагренную кровью руку, чтобы совершить преступление против нашей любимой страны, проявив свою злонамеренную природу более чем когда-либо, нанеся удары по жилым центрам», — сказал Хаменеи.
Иранское государственное информационное агентство IRNA цитирует анонимного чиновника, заявившего, что Иран даст «решительный» ответ на нападение Израиля.
Со своей стороны, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в телеобращении, что атаки будут продолжаться «столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы» ядерной программе Ирана.
«Еврейское государство отказывается быть жертвой ядерного холокоста, устроенного иранским режимом, — вещал Нетаньяху. — Израиль никогда не позволит тем, кто призывает к нашему уничтожению, разработать средства для достижения этой цели».
Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар по главному иранскому объекту по обогащению урана в Натанзе и программе баллистических ракет страны, а также по ведущим ученым-ядерщикам и чиновникам.
По утверждениям израильского премьера, Иран разрабатывает новый план по уничтожению Израиля после того, как его старый план — «круг прокси-сил» — провалился. Он назвал это невыносимой угрозой, которую необходимо остановить.
Позже премьер-министр Нетаньяху объявил, что удары по Ирану были успешными, но предупредил, что их будет еще больше: «У нас будет гораздо больше достижений».
Люди в столице Ирана Тегеране услышали еще одну серию взрывов в пятницу утром, спустя несколько часов после первого нападения. Не сразу стало ясно, сработали ли это системы противовоздушной обороны или произошла еще одна атака.
Газета New York Times сообщила, что среди целей были по меньшей мере полдюжины военных баз вокруг Тегерана, жилых домов, используемых военнослужащими. Представитель министерства обороны Израиля заявил, что в результате ударов, вероятно, погибли сотрудники генерального штаба Ирана, включая начальника генштаба и нескольких высокопоставленных ученых-ядерщиков.
Генерал Мохаммад Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, был одним из убитых высокопоставленных чиновников, сообщило в пятницу иранское государственное телевидение. Багери — бывший высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции.
Глава КСИР генерал Хоссейн Салами также был убит в результате авиаударов, сообщило иранское государственное телевидение.
Генерал Голамали Рашид, заместитель главнокомандующего вооруженными силами и ученый-ядерщик, Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, и Мохаммад Мехди Тегранчи, физик-теоретик и президент Исламского университета Азад в Тегеране, также были убиты израильтянами.
КСИР, созданный после Исламской революции 1979 года, является одним из главных центров силы в теократии страны, напоминает Daily Mail. Корпус также контролирует арсенал иранских баллистических ракет, которые Иран дважды использовал для нанесения ударов по Израилю во время продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСОМ в секторе Газа.
Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль готовится к ответным действиям со стороны Ирана после нанесения удара. «После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения», — говорится в заявлении Каца.
Иранское государственное СМИ IRNA сообщило, что в Тегеране были слышны неоднократные взрывы. В результате нападения загорелась штаб-квартира КСИР в Тегеране, сообщило в пятницу государственное телевидение. Репортер в эфире сказал, что он не смог подобраться ближе из-за интенсивности пожара.
В результате нападения пострадали несколько объектов в столице, хотя масштабы ударов остаются неясными, отмечает Daily Mail.
Министр обороны Израиля объявил об «особой ситуации» в своей стране и заявил, что в пятницу школы будут закрыты.
Военный руководитель страны, генерал-лейтенант. Эяль Замир предостерег Иран и его региональных соющников от ответных действий против Израиля. «Я предупреждаю, что любой, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену», — грозит он.
Эммануэль Фабиан, военный корреспондент Times of Israel, написал в соцсетях: «Армия обороны Израиля подтверждает, что она начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана. ВВС Израиля наносят удары по десяткам целей по всему Ирану, связанных с ядерной программой, и другим военным объектам», — говорится в сообщении.
Операция получила название «Сила льва». Армия обороны Израиля заявляет, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы за несколько дней создать несколько бомб, и ему необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы».
По всему Израилю были слышны сирены, предупреждающие о возможной реакции Тегерана. Тель-Авивский аэропорт Бен-Гурион был эвакуирован из-за отмены всех рейсов.
Источники в США сообщали ранее о возможности неминуемой атаки, которую высокопоставленный источник в канцелярии премьер-министра Израиля не подтвердил и не опроверг. Но они сообщили Daily Mail: «Президент Трамп сказал, что Иран должен избавиться от концепции ядерного оружия…» Мы согласны. Это глобальная угроза".
США объявили, что эвакуируют персонал из региона на фоне опасений, что они могут стать мишенью для ответных действий Ирана. Однако официальный представитель Соединенных Штатов заявил CNN, что США не участвовали и не помогали в нанесении Израилем ударов по Ирану. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил в заявлении Белого дома, что американские войска к этому не причастны, и предостерег Иран от нападений на Соединенные Штаты.
«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в нанесении ударов по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе», — сказал госсекретарь Рубио. «Израиль сообщил нам, что, по его мнению, эти действия были необходимы для его самообороны. Президент Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и остаются в тесном контакте с нашими региональными партнерами. Позвольте мне внести ясность: Иран не должен наносить удар по интересам или персоналу США», — добавил Рубио.
Как бы то ни было, Вашингтон объявил тревогу для государственных служащих США в Израиле и членов их семей, поскольку Америка готовится к возможному возмездию со стороны Ирана после ударов, нанесенных в пятницу утром. «В связи с текущей ситуацией в области безопасности посольство США направило всем государственным служащим США и членам их семей указание укрыться на месте до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. В нем также сказано, что граждане США должны «постоянно проявлять осторожность и повышать осведомленность о личной безопасности», а также знать местоположение ближайшего укрытия на случай чрезвычайных происшествий, таких как минометный или ракетный обстрел. «Обстановка в области безопасности сложна и может быстро меняться», — говорится в рекомендациях.
Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, когда удары только начинались, сказал, что США заранее знали об атаке, но не принимали в ней участия. Он выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров.
Удары Израиля были нанесены за несколько дней до запланированного на это воскресенье в Омане шестого раунда переговоров между Ираном и США по быстро развивающейся ядерной программе Тегерана, отмечает Daily Mail. Новая администрация Трампа добивается заключения сделки, которая остановила бы ядерную программу Ирана в обмен на смягчение санкций.
По словам израильского чиновника, накануне нападения на Иран Кабинет национальной безопасности Израиля заседал всю ночь. По данным министерства транспорта страны, страна закрыла свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления.
Газета New York Times со ссылкой на иранский источник сообщила, что у Тегерана есть план немедленной контратаки на случай, если Израиль нанесет удар. Ожидается, что ответ будет таким же масштабным, как атака, предпринятая Ираном в октябре прошлого года, когда Иран выпустил по Израилю более 200 беспилотных летательных аппаратов, баллистических и крылатых ракет, чтобы перегрузить системы противовоздушной обороны, отправив все население в бомбоубежища. Большинство ракет были сбиты или перехвачены, причинив ограниченный ущерб.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду впервые почти за 20 лет объявило, что Иран нарушил свои обязательства по нераспространению. Как пишет Daily Mail, Тегеран не смог предоставить надзорному органу достоверных объяснений относительно того, как уран был обнаружен на незаявленных объектах, несмотря на то, что агентство расследовало этот вопрос в течение многих лет. Девятнадцать из 35 стран, входящих в правление МАГАТЭ, проголосовали за предложение объявить о нарушении.