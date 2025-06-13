Это война: появились первые подробности нападения Израиля на ядерные объекты другой страны

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду впервые почти за 20 лет объявило, что Иран нарушил свои обязательства по нераспространению. Как пишет Daily Mail, Тегеран не смог предоставить надзорному органу достоверных объяснений относительно того, как уран был обнаружен на незаявленных объектах, несмотря на то, что агентство расследовало этот вопрос в течение многих лет. Девятнадцать из 35 стран, входящих в правление МАГАТЭ, проголосовали за предложение объявить о нарушении.