При ударах Израиля по Ирану пострадали не менее 50 человек

Не менее пяти десятков человек попали в больницы в результате израильских ударов по Ирану, сообщает иранское гостелевидение.
«В результате атаки израильского режима около 50 пострадавших были доставлены в больницу… как минимум 35 из них — женщины и дети», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно об ударах ЦАХАЛ по территории Тегерана, а также ядерным и военным орбъектам Ирана. Сообщалось о гибели в результате ударов командующего КСИР Хоссейна Салами и главы Генштаба ВС страны Мохаммада Багери.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил израильские удары, назвав их тяжким преступлением.