Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударах Израиля по Ирану пострадали не менее 50 человек

В числе пострадавших — не менее 35 детей и женщин.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Не менее пяти десятков человек попали в больницы в результате израильских ударов по Ирану, сообщает иранское гостелевидение.

«В результате атаки израильского режима около 50 пострадавших были доставлены в больницу… как минимум 35 из них — женщины и дети», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об ударах ЦАХАЛ по территории Тегерана, а также ядерным и военным орбъектам Ирана. Сообщалось о гибели в результате ударов командующего КСИР Хоссейна Салами и главы Генштаба ВС страны Мохаммада Багери.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил израильские удары, назвав их тяжким преступлением.