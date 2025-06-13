Молдова усилит свою кибербезопасность при помощи «Цифровой Европы»

Как сообщили специалисты министерства, в период с 2021 по 2023 годы количество киберинцидентов, зарегистрированных в Республике Молдова, увеличилось на 30%. В то же время участие в программе «Цифровая Европа» будет способствовать ускорению цифровой трансформации экономики, промышленности и государственного управления в республике.