Молдова усилит свою кибербезопасность при помощи «Цифровой Европы»

Напомним, соглашение, которое предоставит Молдове доступ к новому компоненту программы «Цифровая Европа» — «Европейскому резерву кибербезопасности» (EU Cybersecurity Reserve) — механизму быстрого реагирования в случае крупных кибератак — был подписан в мае главой Министерства экономического развития и цифровизации вице-премьером Дойной Нистор и генеральным директором по сетям связи, контенту и технологиям Европейской комиссии Роберто Виолой.
Как сообщили специалисты министерства, в период с 2021 по 2023 годы количество киберинцидентов, зарегистрированных в Республике Молдова, увеличилось на 30%. В то же время участие в программе «Цифровая Европа» будет способствовать ускорению цифровой трансформации экономики, промышленности и государственного управления в республике.
Общий бюджет программы составляет 7,6 миллиарда евро, она финансирует проекты в таких ключевых областях, как высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект, передовые цифровые навыки, системная совместимость и кибербезопасность. Республика Молдова официально присоединилась к этой программе в 2024 году.