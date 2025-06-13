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Молдова усилит свою кибербезопасность при помощи «Цифровой Европы»

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Молдова намерена укреплять защиту своего киберпространства при помощи европейских механизмов защиты. С этой целью депутаты парламента ратифицировали соглашение о внесении изменений в договор с ЕС об участии республики в программе «Цифровая Европа».

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Источник: Sputnik.md

Напомним, соглашение, которое предоставит Молдове доступ к новому компоненту программы «Цифровая Европа» — «Европейскому резерву кибербезопасности» (EU Cybersecurity Reserve) — механизму быстрого реагирования в случае крупных кибератак — был подписан в мае главой Министерства экономического развития и цифровизации вице-премьером Дойной Нистор и генеральным директором по сетям связи, контенту и технологиям Европейской комиссии Роберто Виолой.

Как сообщили специалисты министерства, в период с 2021 по 2023 годы количество киберинцидентов, зарегистрированных в Республике Молдова, увеличилось на 30%. В то же время участие в программе «Цифровая Европа» будет способствовать ускорению цифровой трансформации экономики, промышленности и государственного управления в республике.

Общий бюджет программы составляет 7,6 миллиарда евро, она финансирует проекты в таких ключевых областях, как высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект, передовые цифровые навыки, системная совместимость и кибербезопасность. Республика Молдова официально присоединилась к этой программе в 2024 году.