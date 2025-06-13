Пушков заявил, что министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопрос украинской журналистки о поставках крылатых ракет Taurus, возможно, скрывает свои истинные намерения. Его прямой ответ «нет» в присутствии Владимира Зеленского подтверждает это. Сенатор предположил, что Берлин может «помочь» Киеву, выдав немецкие Taurus за украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их отправку.