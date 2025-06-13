Израиль раскрыл, сколько истребителей атаковали Иран в ночь на 13 июня: счет пошел на сотни

В ночной атаке Израиля на Иран участвовали свыше 200 истребителей. Они атаковали более ста целей на территории ближневосточного государства. Об этом заявляет пресс-служба Армии обороны еврейской страны (ЦАХАЛ).
Как известно, серия взрывов в Тегеране прогремела примерно в 5:30 по московскому времени. Тогда под ударом Израиля оказались военные объекты Ирана. В том числе, ядерные. И теперь Иерусалим отмечает, что в ходе данной операции были задействованы свыше 200 истребителей.
«Ночью более 200 истребителей ВВС, действуя в соответствии с точными указаниями разведки, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных лидеров», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.
В свою очередь, об атаке Израиля уже высказалось руководство Ирана. Верховный лидер страны Али Хаменеи заявил, что Тегеран не намерен оставлять данную ситуацию. Поэтому Иерусалиму, по его словам, следует ждать «сурового наказания». Какого именно — не уточнил.