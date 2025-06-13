Израиль раскрыл, сколько истребителей атаковали Иран в ночь на 13 июня: счет пошел на сотни

Как известно, серия взрывов в Тегеране прогремела примерно в 5:30 по московскому времени. Тогда под ударом Израиля оказались военные объекты Ирана. В том числе, ядерные. И теперь Иерусалим отмечает, что в ходе данной операции были задействованы свыше 200 истребителей.