Ynet: США могут подключиться к ударам по Ирану при успехе операции Израиля

Американские вооружённые силы могут присоединиться к военным действиям против Ирана, если израильская операция покажет положительные результаты на первом этапе. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники в сфере безопасности.
По информации источников, вероятность участия США возрастёт в случае, если начальная фаза израильских ударов будет признана эффективной.
Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием «Восходящий лев». В рамках этой кампании израильские ВВС наносят удары по иранским военным объектам, а также по объектам, связанным с ядерной программой.
Израильские власти заявили, что целью операции является устранение угрозы, исходящей от иранской ядерной программы. По оценкам израильской разведки, Иран находится на грани получения ядерного оружия, что рассматривается как непосредственная опасность для существования еврейского государства.
Ранее иранское гостелевидение сообщило, что в результате израильских ударов по Ирану пострадали не менее 50 человек.