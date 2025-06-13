Ynet: США могут подключиться к ударам по Ирану при успехе операции Израиля

Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием «Восходящий лев». В рамках этой кампании израильские ВВС наносят удары по иранским военным объектам, а также по объектам, связанным с ядерной программой.