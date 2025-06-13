Израиль заявил об уничтожении трех высокопоставленных командиров Ирана

Тем временем о произошедшем уже высказался Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он отметил, что Тегеран не собирается оставлять подобное без ответа. Поэтому, по его словам, Израилю следует ждать некоего «сурового наказания». При этом политик не уточнил, о чем именно идет речь.