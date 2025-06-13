Израиль заявил об уничтожении трех высокопоставленных командиров Ирана

В ходе военной операции в ночь на 13 июня были ликвидированы три из самых высокопоставленных командира Вооруженных сил Ирана. В том числе, командующий Корпусом стражей исламской революции. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как известно, в ночь на 13 июня в Тегеране прогремела серия взрывов. Тогда Израиль ударил по ряду военных объектов страны. Причем под атакой оказались даже ядерные точки. Как отмечала пресс-служба ЦАХАЛ, Иерусалим задействовал свыше двухсот истребителей.
Однако о результатах ничего не сообщалось. Теперь же ЦАХАЛ заявляет, что удалось ликвидировать трех высокопоставленных иранских командиров.
«ЦАХАЛ уничтожил трех самых высокопоставленных военных командиров иранского режима: начальника штаба вооруженных сил иранского режима, командующего КСИР и главу командования по чрезвычайным ситуациям», — сказано в сообщении.
Тем временем о произошедшем уже высказался Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он отметил, что Тегеран не собирается оставлять подобное без ответа. Поэтому, по его словам, Израилю следует ждать некоего «сурового наказания». При этом политик не уточнил, о чем именно идет речь.