Израиль заявил о ликвидации трёх самых высокопоставленных командиров Ирана

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нацеленную на сдерживание его ядерной программы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении первоначального этапа ударов, направленных на иранские ядерные объекты, подчеркнув, что действия были санкционированы высшим политическим руководством страны. В ответ на атаку министр обороны Израиля объявил о введении режима чрезвычайного положения. Параллельно с этим идёт мобилизация десятков тысяч военнослужащих. По имеющимся данным, израильские ВВС провели пять волн атак по различным целям на территории Ирана.