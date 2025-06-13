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Израиль заявил о ликвидации трёх самых высокопоставленных командиров Ирана

Израиль нанес мощный удар по Ирану, ликвидировав трех высокопоставленных военных лидеров, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Источник: Life.ru

В ночной операции, проведенной израильскими ВВС, участвовало более 200 истребителей. По данным разведки, удары затронули свыше 100 стратегических объектов по всей территории Ирана, включая укрытия ключевых фигур военного командования. В результате атаки были уничтожены начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нацеленную на сдерживание его ядерной программы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении первоначального этапа ударов, направленных на иранские ядерные объекты, подчеркнув, что действия были санкционированы высшим политическим руководством страны. В ответ на атаку министр обороны Израиля объявил о введении режима чрезвычайного положения. Параллельно с этим идёт мобилизация десятков тысяч военнослужащих. По имеющимся данным, израильские ВВС провели пять волн атак по различным целям на территории Ирана.