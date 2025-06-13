Минимум шесть иранских ученых-ядерщиков погибли при ударе Израиля

Агентство Tasnim сообщает, что во время ночного массированного ракетного удара Израиля по Ирану погиблии не менее шести ведущих ученых-ядерщиков.
Среди погибших были президент одного из университетов Мохаммад-Мехди Тегеранчи, а также экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.
Кроме этого в результате удара были убиты начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий КСИР Хосейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.
Израиль сегодня ночью начал военную операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ударе участвовали 200 самолетов, которые запустили более 330 ракет. Сообщалось о взрывах по всему Тегерану, в том числе вблизи военных баз и в кварталах, где проживают высокопоставленные командиры. Взрывы также были зафиксированы в Натанзе, где расположен один из важнейших ядерных объектов страны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция началась из-за того, что Иран подошел к критической отметке создания ядерного оружия. При этом он отметил, что война будет долгой.
Иран готовит беспрецедентный ответ, который будет включать удар баллистическими и крылатыми ракетами. В настоящее время в направление Израиля пока летит рой из примерно 100 БПЛА.