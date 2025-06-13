Минимум шесть иранских ученых-ядерщиков погибли при ударе Израиля

Израиль сегодня ночью начал военную операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ударе участвовали 200 самолетов, которые запустили более 330 ракет. Сообщалось о взрывах по всему Тегерану, в том числе вблизи военных баз и в кварталах, где проживают высокопоставленные командиры. Взрывы также были зафиксированы в Натанзе, где расположен один из важнейших ядерных объектов страны.