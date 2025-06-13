Потребуется время для понимания: названа главная цель нападения Израиля на Иран

Устроив нападение на Иран, Израиль не скрывает, что его цель — уничтожить ядро ядерной программы враждебной державы. Могут потребоваться дни или недели, чтобы оценить, насколько сильно Израиль ослабил ядерный потенциал Тегерана.
Когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в четверг вечером, что Израиль нанес удар по «главному объекту Ирана по обогащению урана в Натанзе», он продемонстрировал масштаб амбиций своей страны, нанеся самый крупный удар, который еврейское государство когда-либо наносило по Ирану: Израиль стремился уничтожить бьющееся сердце иранской ядерной программы, пишет The New York Times.
На заводе в Натанзе Иран произвел подавляющее большинство своего ядерного топлива, а за последние три года — большую часть топлива, пригодного для производства бомб, что поставило страну на порог создания ядерного оружия.
Пока нет сообщений о том, подвергся ли нападению другой крупный иранский объект по обогащению урана, называемый Фордо, отмечает The New York Times. Это гораздо более сложная цель, расположенная глубоко под горой, и намеренно спроектированная так, чтобы Израиль не мог ее достать.
В результате могут потребоваться дни или недели, чтобы ответить на один из самых важных вопросов, связанных с нападением на иранские объекты: как далеко Израиль отбросил назад иранскую ядерную программу? Если программа будет отложена всего на год или два, может показаться, что Израиль пошел на огромный риск из-за довольно кратковременной задержки, комментирует The New York Times. И среди этих рисков есть не только возможность затяжной войны, но и то, что Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, закроет от чужих взглядов свою программу и начнет гонку за оружием — именно такой исход Нетаньяху стремился предотвратить.
История показывает, что такие атаки приводят к непредсказуемым результатам. Даже самая хитроумная атака на иранскую ядерную программу 15-летней давности — кибератака, в ходе которой в систему было внедрено вредоносное ПО, уничтожившее центрифуги, — замедлила Иран лишь на год или два. А когда программа вернулась, она стала масштабнее, чем когда-либо, напоминает The New York Times.
На протяжении почти 20 лет Израиль и Соединенные Штаты нацеливались на тысячи центрифуг, которые вращаются на заводе в Натанзе, в надежде лишить иранских ученых ключевого ингредиента, необходимого для создания ядерного арсенала. Совместно две страны разработали червя Stuxnet, кибероружие, предназначенное для того, чтобы вывести центрифуги из-под контроля. Эта операция под кодовым названием «Олимпийские игры» зародилась при администрации Джорджа Буша-младшего и процветала при Бараке Обаме, пока операция не была раскрыта.
Затем Израиль устроил диверсию на предприятиях, где производились важнейшие детали для центрифуг, и начал убивать ученых, которые имели ключевое значение для этой операции, пишет The New York Times. Но это были временные неудачи. Иран быстро оправился. А центрифуги в Натанзе продолжали вращаться до тех пор, пока ядерная сделка с Тегераном в 2015 году не вынудила страну отказаться от 97 процентов своего топлива и снизить темпы обогащения в Натанзе до минимума. Это соглашение также ограничило уровень обогащения до уровня, полезного для выработки ядерной энергии, но недостаточного для создания бомбы.
В течение трех лет казалось, что угроза, исходящая от Натанза, была устранена. Большинство американских чиновников полагали, что, хотя соглашение и не прекращало программу, оно сдерживало ее. Производительность завода в Натанзе была минимальной.
Но затем, в 2018 году, президент Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения, назвав яддерную сделку катастрофой. А через несколько лет Иран начал наращивать мощности на заводе и устанавливать новые, гораздо более эффективные центрифуги. Это позволило повысить уровень обогащения до 60%, что почти соответствует уровню, соответствующему для атомной бомбы. Эксперты заявили, что потребуется всего несколько недель, чтобы довести уровень до 90%, который обычно используется в атомном оружии.
Иран также предпринял другие шаги, которые поставили перед Натанзом еще более серьезную цель. Международные инспекторы пришли к выводу, что за последние несколько месяцев Иран ускорил процесс обогащения урана. В ночь с четверга на пятницу в Израиле Нетаньяху использовал недавний прогресс, чтобы доказать, что у Ирана теперь достаточно топлива для девяти видов вооружений и что страна может «превратить» это топливо в оружие в течение года. Это согласуется с тем, что сообщили инспекторы неделю назад.
В своем обращении к израильскому народу Нетаньяху привел довод о том, что разведданные свидетельствуют о том, что риск бездействия для Израиля был слишком высок. Это суждение будет долго обсуждаться — наряду с вопросом о том, могла ли дипломатия, которую проводил Трамп, сдержать потенциал Ирана, как это сделало соглашение десятилетней давности, отмечает The New York Times.
Но пока еще слишком рано говорить о том, какой ущерб нанес Израиль. Натанз находится под землей неглубоко, но помещения для центрифуг находятся на глубине 50 метров или более под поверхностью пустыни и покрыты высокопрочным бетоном. Вопрос в том, были ли центрифуги уничтожены.
Израильские атаки выходили за рамки этих объектов. Израиль также стремился обезглавить как военное, так и ядерное руководство, констатирует The New York Times.
В течение многих лет Израиль совершал индивидуальные нападения на ведущих ученых-ядерщиков. Некоторые из них были убиты с помощью бомб-липучек, прикрепленных к дверцам их автомобилей. Главный ученый-ядерщик страны был убит при помощи робота. Но некоторые из ударов, нанесенных в четверг вечером, привели к уничтожению штаб-квартир и жилых помещений, что, по-видимому, было сделано в рамках попытки массового уничтожения персонала.
Одна из загадок, по-прежнему связанных с этим нападением, заключается в том, предпринимал ли Израиль какие-либо попытки нанести удар по самому глубокому и наиболее защищенному объекту среди своих обширных ядерных комплексов — центру обогащения урана под названием Фордо. По словам Рафаэля Мариано Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии, который посетил это место, оно расположено на базе Корпуса стражей исламской революции глубоко в горах — почти в полумиле под поверхностью.
«Если вы не доберетесь до Фордо, — говорит Бретт Макгарк, который был координатором по Ближнему Востоку при нескольких американских президентах от обеих партий, — вы не лишите их возможности производить материалы оружейного качества».
Американские официальные лица заявили, что у Израиля нет бомб, способных разрушить бункер, чтобы попасть на этот объект, где установлены самые современные центрифуги Ирана. И если Фордо переживет атаки, то есть хороший шанс, что ключевая технология ядерной программы страны сохранится вместе с ним, заключает The New York Times.