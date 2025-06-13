Потребуется время для понимания: названа главная цель нападения Израиля на Иран

В результате могут потребоваться дни или недели, чтобы ответить на один из самых важных вопросов, связанных с нападением на иранские объекты: как далеко Израиль отбросил назад иранскую ядерную программу? Если программа будет отложена всего на год или два, может показаться, что Израиль пошел на огромный риск из-за довольно кратковременной задержки, комментирует The New York Times. И среди этих рисков есть не только возможность затяжной войны, но и то, что Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, закроет от чужих взглядов свою программу и начнет гонку за оружием — именно такой исход Нетаньяху стремился предотвратить.