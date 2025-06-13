Радий Хабиров рассказал о программе по ремонту детских лагерей

Радий Хабиров рассказал в соцсетях, что по программе в Кигинском районе удалось подготовить к летнему сезону лагерь «Маяк». В этом году отремонтировали пищеблок, а в прошлом — построили корпус на 47 детей.
Сейчас идет возведение жилых корпусов в лагере «Орленок» в Баймакском районе — работу завершат в июне.
— Удобства таких модулей уже успели оценить ребята в разных районах республики, в частности, те, кто приезжает на сборы в «Патриот», — там мы тоже существенно расширили количество мест благодаря федеральной программе, — написал глава Башкирии.