Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров рассказал о программе по ремонту детских лагерей

Башкортостан третий год участвует в федеральном проекте по ремонту детских лагерей. Она позволяет обновлять существующие учреждения и устанавливать быстровозводимые корпуса.

Как создавалась новая Россия
Источник: t.me/radiyhabirov

Радий Хабиров рассказал в соцсетях, что по программе в Кигинском районе удалось подготовить к летнему сезону лагерь «Маяк». В этом году отремонтировали пищеблок, а в прошлом — построили корпус на 47 детей.

Сейчас идет возведение жилых корпусов в лагере «Орленок» в Баймакском районе — работу завершат в июне.

— Удобства таких модулей уже успели оценить ребята в разных районах республики, в частности, те, кто приезжает на сборы в «Патриот», — там мы тоже существенно расширили количество мест благодаря федеральной программе, — написал глава Башкирии.