Nour News: при атаке Израиль по Ирану погибли шесть физиков-ядерщиков

В результате израильской военной операции погибли как минимум шесть иранских учёных, связанных с ядерной программой страны, сообщает агентство Nour News.
Отмечается, что среди погибших оказались Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию под названием «Восходящий лев». В рамках этой кампании ВВС страны нанесли удары по объектам, имеющим отношение к военной инфраструктуре и ядерной программе Ирана.
Израильское руководство заявило, что основной целью операции является предотвращение возможной угрозы со стороны Ирана. По оценкам израильской разведки, Тегеран находится на критической стадии разработки ядерного оружия, что, по мнению властей, представляет угрозу существованию государства Израиль.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации трёх высокопоставленных командиров Ирана.