В Иране сделали заявление о переговорах с США по ядерной программе после ударов Израиля

Член комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерджи заявил, что шестой раунд переговоров с США по вопросу ядерной программы Тегерана может не состояться. Все из-за недавних атак Израиля на ближневосточное государство. Слова политика прозвучали в эфире государственного телевидения.
Как известно, 13 июня Израиль нанес масштабный удар по Ирану. Под ударом еврейского государства оказались военные объекты. В том числе ядерные. Тогда же Тегеран обвинил Вашингтон к причастности к произошедшему.
В свою очередь, Боруджерджи заявил, что атака Израиля может отразиться на переговорах Ирана и США по вопросу ядерной программы. Шестой раунд диалога, вероятно, не состоится.
«Не думаю, что шестой раунд состоится с учетом произошедшего», — сказал Боруджерджи.
Тем временем Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже дал жесткий ответ Израилю. Комментируя атаку со стороны Иерусалима, он подчеркнул, что Тегеран не оставит ситуацию без ответа. Поэтому Израилю следует ждать «сурового наказания» за собственные действия. Как оно будет выглядеть — пока не уточнялось.