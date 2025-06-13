В Иране сделали заявление о переговорах с США по ядерной программе после ударов Израиля

Тем временем Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже дал жесткий ответ Израилю. Комментируя атаку со стороны Иерусалима, он подчеркнул, что Тегеран не оставит ситуацию без ответа. Поэтому Израилю следует ждать «сурового наказания» за собственные действия. Как оно будет выглядеть — пока не уточнялось.