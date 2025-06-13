Разбушевавшегося сенатора насильно выволокли в наручниках подальше от женщины-министра

«Если это то, как администрация отвечает на вопрос сенатора, если это то, как Министерство внутренних дел отвечает на вопрос сенатора, вы можете только представить, что они делают с работниками ферм, поварами, поденщиками по всему сообществу Лос-Анджелеса, по всей Калифорнии и по всей стране, — заявляет Падилья, сам сын иммигрантов из Мексики. — Мы привлечем эту администрацию к ответственности».