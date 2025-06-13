Разбушевавшегося сенатора насильно выволокли в наручниках подальше от женщины-министра

Американского сенатора-демократа Алекса Падилью заковали в наручники и насильно увели с пресс-конференции главы министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе. На видео видно, как законодателя удерживают и выводят из зала, когда он пытается задать вопрос министру.
Сенатор-демократ от Калифорнии и ярый критик иммиграционной политики администрации Трампа Алекс Падилья был насильно выведен и закован в наручники, когда он попытался задать вопрос на пресс-конференции, проведенной Кристи Ноэм, министром внутренней безопасности, в Лос-Анджелесе в четверг.
На видеозаписи этого инцидента, которая с тех пор стала популярной в социальных сетях, видно, как Падилью связывают и выводят из зала агенты Секретной службы и ФБР, пишет The Guardian.
«Я сенатор Алекс Падилья. У меня есть вопросы к министру», — кричал разошедшийся Падилья, пытаясь пройти мимо мужчин, которые толкают его обратно к выходу.
«Руки прочь!» — Падилья повторяет этот крик по меньшей мере три раза. За пределами комнаты его прижимают к полу и надевают наручники.
Позже Падилья, высокопоставленный член судебного подкомитета по иммиграции, гражданству и безопасности границ, заявил, что он и его коллеги неоднократно обращались в Министерство внутренних дел за дополнительной информацией о «все более экстремальных действиях иммиграционных властей», но не получили ответа на свои запросы.
«Если это то, как администрация отвечает на вопрос сенатора, если это то, как Министерство внутренних дел отвечает на вопрос сенатора, вы можете только представить, что они делают с работниками ферм, поварами, поденщиками по всему сообществу Лос-Анджелеса, по всей Калифорнии и по всей стране, — заявляет Падилья, сам сын иммигрантов из Мексики. — Мы привлечем эту администрацию к ответственности».
Необычная сцена ошеломила его коллег-демократов от Капитолийского холма до Калифорнии, хотя его действия вызвали критику со стороны республиканцев, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который призвал осудить Падилью, пишет The Guardian. Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности между Калифорнией и федеральным правительством после того, как Дональд Трамп направил войска национальной гвардии и морскую пехоту США в Лос-Анджелес для подавления протестов, вызванных рейдами иммиграционной службы, несмотря на возражения губернатора штата и мэра города.
«Я потрясен тем, как низко мы пали за первые 140 дней правления этой администрации, — сказал Адам Шифф, младший сенатор от Калифорнии, выступая в Сенате вскоре после просмотра видеозаписи инцидента. — Что происходит с нашей демократией? Есть ли какие-то пределы тому, что будет делать эта администрация? Есть ли какая-то черта, которую они не переступят?».
В заявлении Министерства внутренней безопасности США говорится, что сенатор «проявил неуважение к политике» и сорвал пресс-конференцию в прямом эфире. В ведомстве утверждают, что Падилья не представился и был принят за нападавшего, когда он «бросился на Ноэм», когда министр выступала с речью.
«Мистеру Падилье неоднократно приказывали отступить, и он не подчинялся неоднократным командам офицеров», — говорится в заявлении департамента, опубликованном в соцсети, добавляя, что полицейские отреагировали и «действовали надлежащим образом».
Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино обвинил Падилью в том, что он «не носил защитный значок», и сказал, что он «оказал физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при столкновении с ними».
«Наши сотрудники ФБР действовали абсолютно адекватно, помогая Секретной службе, и мы благодарны им за профессионализм и службу», — добавил Бонгино.
Министр Ноэм находилась в Лос-Анджелесе, чтобы сопровождать федеральных агентов в иммиграционных операциях в этом районе, отмечает The Guardian.
Ноэм сказала, что подход Падильи «был неуместным» и что она хотела бы, чтобы он позвонил в ее офис, прежде чем прерывать мероприятие. После инцидента она и сенатор встретились на 15 минут, сообщает министерство. Ноэм сообщила журналистам, что они провели «отличную» и «продуктивную» беседу и обменялись телефонными номерами.
Представители Демократической партии заявили, что были ошеломлены тем, что лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис назвал «грубым обращением» с действующим сенатором США. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал Падилью «одним из самых порядочных людей, которых я знаю», а затем добавил: «Это возмутительно, диктаторски и позорно. Трамп и его ударные силы вышли из-под контроля. Это должно закончиться сейчас».
В 2021 году Падилья стал первым сенатором-латиноамериканцем в Калифорнии, заняв место Камалы Харрис после того, как она была избрана вице-президентом Джо Байдена, напоминает The Guardian. Харрис высказалась по поводу его отстранения от участия в пресс-конференции, назвав инцидент «позорным и ошеломляющим злоупотреблением властью».
«Падилья представлял миллионы калифорнийцев, которые требуют ответа на действия этой администрации в Южной Калифорнии», — написала она в соцсетях.
Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, признался, что «при просмотре этого видео у меня скрутило живот от жестокого обращения с сенатором Соединенных Штатов, сенатором Падильей. Нам нужны немедленные ответы на вопрос, что, черт возьми, произошло».
Джимми Гомес, представитель Калифорнии, написал в социальной сети: «Это не просто шокирует, это угроза верховенству закона и подотчетности демократов. Сенатор Падилья осуществляет надзор за беззаконием Трампа и нарушениями #RuleOfLaw (главенство закона — “МК”). Если это может случиться с иммигрантскими общинами, то это может случиться с кем угодно».
Столкновение с Падильей произошло всего через несколько дней после того, как представителю Демократической партии Нью-Джерси Ламонике Макайвер были предъявлены федеральные обвинения в нападении на сотрудников иммиграционной службы и вмешательстве в их работу после столкновения с правоохранительными органами во время майской акции протеста у здания следственного изолятора в Ньюарке. Демократы назвали эти обвинения политически мотивированной попыткой администрации Трампа запугать оппозицию.
Покидая зал заседаний Палаты представителей, спикер Джонсон сказал, что сенатор был виноват, обвинив его в «нападении на министра на пресс-конференции» и назвав его действия «крайне неуместными». «Действующий член Конгресса не должен так себя вести», — сказал он. «Это недостойно члена Конгресса, это недостойно сенатора США».
Джонсон сказал, что, по его мнению, поведение Падильи «заслуживает немедленного внимания» Конгресса и «как минимум, оно заслуживает порицания» со стороны Сената.