Авиакомпании РФ изменят маршруты в обход Израиля и Ирана из-за авиаударов

Авиационные власти Ирана и Израиля приняли решение временно закрыть своё воздушное пространство для гражданских авиарейсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко.
Российские авиаперевозчики, осуществлявшие полёты в эти страны или через их территорию, были заранее уведомлены об ограничениях. В связи с этим компании скорректировали маршруты — рейсы в другие государства Ближнего Востока теперь выполняются в обход закрытых зон.
«Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — говорится в сообщении.
Напомним, 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию «Восходящий лев», в рамках которой ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана.
Ранее сообщалось, что посольства Израиля по всему миру приведены в максимальную готовность.