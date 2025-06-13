Авиакомпании РФ изменят маршруты в обход Израиля и Ирана из-за авиаударов

Российские авиаперевозчики, осуществлявшие полёты в эти страны или через их территорию, были заранее уведомлены об ограничениях. В связи с этим компании скорректировали маршруты — рейсы в другие государства Ближнего Востока теперь выполняются в обход закрытых зон.