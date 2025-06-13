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Авиакомпании РФ изменят маршруты в обход Израиля и Ирана из-за авиаударов

Работающие в регионе российские перевозчики заранее уведомлены об ограничениях.

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Источник: Аргументы и факты

Авиационные власти Ирана и Израиля приняли решение временно закрыть своё воздушное пространство для гражданских авиарейсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко.

Российские авиаперевозчики, осуществлявшие полёты в эти страны или через их территорию, были заранее уведомлены об ограничениях. В связи с этим компании скорректировали маршруты — рейсы в другие государства Ближнего Востока теперь выполняются в обход закрытых зон.

«Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию «Восходящий лев», в рамках которой ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана.

Ранее сообщалось, что посольства Израиля по всему миру приведены в максимальную готовность.