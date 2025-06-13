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200 истребителей и 100 целей: Израиль рассказал о ночной атаке на Иран

ВВС Израиля нанесли массированный удар по Ирану. Как заявила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ), более 200 истребителей атаковали свыше сотни целей на территории Ирана.

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Источник: Life.ru

«Ночью более 200 истребителей ВВС, действуя в соответствии с точными указаниями разведки, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных лидеров», — заявили в ЦАХАЛ.

Целью операции, по словам израильских властей, является предотвращение ядерной угрозы со стороны Ирана. Израильские военные и разведка утверждают, что Иран близок к созданию ядерного оружия, что представляет экзистенциальную угрозу для их страны.

После сообщений об израильской военной операции на территории Ирана госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Белого дома к этим действиям, подчеркнув приоритет безопасности американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Параллельно с этим в Иране произошла смена высшего военного руководства: Хабиболла Сайяри временно возглавил генеральный штаб, а Ахмад Вахиди стал командующим КСИР.