200 истребителей и 100 целей: Израиль рассказал о ночной атаке на Иран

«Ночью более 200 истребителей ВВС, действуя в соответствии с точными указаниями разведки, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных лидеров», — заявили в ЦАХАЛ.
Целью операции, по словам израильских властей, является предотвращение ядерной угрозы со стороны Ирана. Израильские военные и разведка утверждают, что Иран близок к созданию ядерного оружия, что представляет экзистенциальную угрозу для их страны.
После сообщений об израильской военной операции на территории Ирана госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Белого дома к этим действиям, подчеркнув приоритет безопасности американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Параллельно с этим в Иране произошла смена высшего военного руководства: Хабиболла Сайяри временно возглавил генеральный штаб, а Ахмад Вахиди стал командующим КСИР.