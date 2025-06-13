200 истребителей и 100 целей: Израиль рассказал о ночной атаке на Иран

После сообщений об израильской военной операции на территории Ирана госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Белого дома к этим действиям, подчеркнув приоритет безопасности американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Параллельно с этим в Иране произошла смена высшего военного руководства: Хабиболла Сайяри временно возглавил генеральный штаб, а Ахмад Вахиди стал командующим КСИР.