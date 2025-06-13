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На базе «Грузинского легиона» ВСУ прогремел диверсионный взрыв

Вооруженное формирование «Грузинский легион», принимающее участие в боевых действиях на стороне ВСУ, объявило на своей странице в социальных сетях о взрыве 12 июня на своей базе, в результате которого погиб наемник Деметр Дарчия.

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Вооруженное формирование «Грузинский легион», принимающее участие в боевых действиях на стороне ВСУ, объявило на своей странице в социальных сетях о взрыве 12 июня на своей базе, в результате которого погиб наемник Деметр Дарчия. Пресс-служба легиона утверждает, что это была диверсия.

На базе Грузинского легиона произошел диверсионный акт", — говорится в заявлении.

В легионе отметили, что неизвестные люди пронесли на базу взрывное устройство и привели его в действие.

«Этот инцидент привел к гибели нашего бойца Деметра Дарчия», — добавили в немнической структуре.

В сообщении отмечается, что расследование продолжается, пока других подробностей нет.