На базе «Грузинского легиона» ВСУ прогремел диверсионный взрыв

Вооруженное формирование «Грузинский легион», принимающее участие в боевых действиях на стороне ВСУ, объявило на своей странице в социальных сетях о взрыве 12 июня на своей базе, в результате которого погиб наемник Деметр Дарчия. Пресс-служба легиона утверждает, что это была диверсия.