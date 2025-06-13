Маргарита Симоньян ответила на атаки Израиля по Ирану строчками группы «Мальчишник»

Последние события демонстрируют, что мировая история продолжает развиваться по принципу «кто сильнее — тот и прав». Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя удар Израиля по Ирану. Пост она опубликовала в личном Telegram-канале.
Как известно, 13 июня Иерусалим ударил по военным объектам в Тегеране. Тогда под атакой оказались даже ядерные точки. И это, уверена Симоньян, наглядно демонстрирует, что в мире сохраняется «принцип силы». Вопреки даже развитию международного права и приверженности гуманизму.
«Фактическая суть развития мировой истории непреложна и основана на простейшем принципе, которому когда-то учила нас группа “Мальчишник”: Кто сильнее — тот и прав». — написала Симоньян.
Она также добавила, что в России это уже давно понимают. Поэтому на основе мировых событий делаются соответствующие выводы. Как итог, принимаются необходимые решения.
«И поэтому, чтобы тебе полегче жилось, сегодня необходимо поздороветь. И можно смело смотреть кому угодно прямо в глаза…», — вспомнила Симоньян строки из песни группы «Мальчишник».
Тем временем об атаке Израиля на Иран также высказался президент США Дональд Трамп. Он предостерег Тегеран от ответа на военную операцию. По его словам, при таком сценарии Вашингтон будет готов защитить и себя, и Иерусалим. Поэтому лучше вернуться к переговорам.
Однако в Иране, похоже, считают иначе. Верховный лидер страны Али Хаменеи уже заявил, что Израиль ждет «суровое наказание». Однако пока неизвестно, какое именно. В свою очередь, иранский депутат Алаэддин Боруджерджи считает, что дальнейшие переговоры с США вовсе не состоятся.