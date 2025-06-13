Маргарита Симоньян ответила на атаки Израиля по Ирану строчками группы «Мальчишник»

Тем временем об атаке Израиля на Иран также высказался президент США Дональд Трамп. Он предостерег Тегеран от ответа на военную операцию. По его словам, при таком сценарии Вашингтон будет готов защитить и себя, и Иерусалим. Поэтому лучше вернуться к переговорам.