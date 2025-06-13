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Токаев снял Омарбекова с поста заведующего ситуационным центром Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Амангельды Омарбекова. Он почти три года был заведующим Ситуационным центром Совета безопасности, сообщает Zakon.kz.

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Источник: akorda.kz

Соответствующую информацию пресс-служба Акорды опубликовала 13 июня 2025 года.

Распоряжением главы государства Омарбеков Амангельды Оразалынович освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

сказано в публикации

Амангельды Омарбеков родился в 1982 году.

Образование: окончил Казахскую государственную юридическую академию (правоведение) и магистратуру Национального университета обороны (военное и государственное управление).

2005−2016 гг. — служба в специальных государственных органах.

2016 год-август 2022 года — инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК.

В августе 2022 года распоряжением назначен заведующим Ситуационным центром Совета безопасности РК.