Токаев снял Омарбекова с поста заведующего ситуационным центром Совбеза

Соответствующую информацию пресс-служба Акорды опубликовала 13 июня 2025 года.
Распоряжением главы государства Омарбеков Амангельды Оразалынович освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.
Амангельды Омарбеков родился в 1982 году.
Образование: окончил Казахскую государственную юридическую академию (правоведение) и магистратуру Национального университета обороны (военное и государственное управление).
2005−2016 гг. — служба в специальных государственных органах.
2016 год-август 2022 года — инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК.
В августе 2022 года распоряжением назначен заведующим Ситуационным центром Совета безопасности РК.