«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир незадолго до ударов Израиля по Ирану: Что передала «Жужжалка»

УВБ-76 представляет из себя коротковолновую радиостанцию. Она работает с 1976 года и известна своим постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания». Некоторые утверждают, что эта радиостанция передает засекреченный сигнал 25 раз в минуту. Другие верят, что УВБ-76 является станцией «мертвой руки». Они уверены, что в случае ядерной войны пустая и обезлюдевшая станция даст команду на пуск ракет.