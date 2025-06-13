«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир незадолго до ударов Израиля по Ирану: Что передала «Жужжалка»

Загадочная российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир с новым кодированным сообщением незадолго до авиаударов Израиля по иранским ядерным объектам.
12 июня в 15:14 по московскому времени в эфире прозвучал шифр: «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873». Как сообщает канал УВБ-76 логи, отслеживающий активность станции, сообщение соответствовало традиционному формату — начиналось с «НЖТИ», содержало три группы цифр и слово «Ткачосап».
Передача произошла менее чем за сутки до масштабной атаки израильских ВВС на иранские ядерные объекты.
УВБ-76 представляет из себя коротковолновую радиостанцию. Она работает с 1976 года и известна своим постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания». Некоторые утверждают, что эта радиостанция передает засекреченный сигнал 25 раз в минуту. Другие верят, что УВБ-76 является станцией «мертвой руки». Они уверены, что в случае ядерной войны пустая и обезлюдевшая станция даст команду на пуск ракет.