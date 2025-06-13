Результаты ужасны: названы три способа решения ядерной проблемы подвергшегося агрессии Ирана

Но МАГАТЭ считает, что у Ирана уже может быть достаточно обогащенного урана для производства десяти боеголовок, и эта оценка основана на большом количестве радиоактивных тяжелых металлов, обнаруженных на неофициальных заводах по производству бомб, расположенных глубоко под землей в отдаленных регионах. Более 20 лет аятолла делал вид, что осуждает исследования в области ядерного оружия. В 2003 году он издал фетву (религиозный указ), в которой объявил, что ислам запрещает разработку, производство, накопление запасов или применение таких бомб. Но фетва ничего не значит, потому что законы шиитского ислама также позволяют верующим лгать в целях самообороны, особенно когда они чувствуют, что подвергаются преследованиям, утверждает настроенный антиирански британский эксперт.