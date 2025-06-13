Результаты ужасны: названы три способа решения ядерной проблемы подвергшегося агрессии Ирана

Ближний Восток погружается в большую войну после нападения Израиля на ядерные объекты Ирана. Есть три способа, которыми мир может нанести удар по ядерной боеголовке, которой — как утверждают его враги — угрожает Тегеран, и результат каждого из них ужасен, считает известный британский эксперт Марк Алмонд, директор Института кризисных исследований в Оксфорде.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже более десяти лет предупреждает Организацию Объединенных Наций о том, что бескомпромиссный исламский режим Ирана находится на грани создания ядерной боеголовки, говорится в, мягко говоря, спорной публикации Марка Алмонда на сайте Daily Mail.
Его мрачная риторика стала почти частью глобального фонового шума, продолжает Алмонд. Подобно мальчику-пастушку из сказки Эзопа, который пытался привлечь к себе внимание, он кричал «Волки!» так много раз, что большинство мировых лидеров теперь игнорируют его ложные тревоги.
Но древняя легенда заканчивается мрачным поворотом, когда настоящий волк нападает на овцу. А на этой неделе наблюдательный совет ООН по ядерным вопросам (Алмонд имеет в виду Daily Mail) наконец-то взял себя в руки и обратил на это внимание, одобрив резолюцию, в которой Иран обвиняется в нарушении своих обязательств не разрабатывать ядерное оружие.
Исламское фундаменталистское правительство страны всегда утверждало, что его ядерная программа направлена просто на «получение чистой энергии». Но британский эксперт утверждает, что это очевидная ложь. По его словам, Иран всегда мог бы просто приобрести ядерные реакторы у России и производить достаточное количество электроэнергии, но без контроля Тегерана над плутониевым топливом, жизненно важным для производства ядерного оружия.
Это было бы не только гораздо более дешевым вариантом, но и могло бы привести к отмене западных санкций. Это, конечно, стало бы большой победой для большей части страны, но не для ее верховного лидера, 86-летнего Аятоллы Хаменеи, констатирует Марк Алмонд.
Ничто иное, как полный отказ от обогащения урана в Иране, не является приемлемым для Вашингтона, и именно этого собирался добиваться посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, если его запланированная встреча с представителями иранского режима состоялась бы в воскресенье в Омане.
Американцы предлагают, что они могли бы способствовать обогащению урана до уровня, необходимого для производства электроэнергии, но не до оружейного уровня, за пределами Ирана под строгим контролем США через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Но МАГАТЭ считает, что у Ирана уже может быть достаточно обогащенного урана для производства десяти боеголовок, и эта оценка основана на большом количестве радиоактивных тяжелых металлов, обнаруженных на неофициальных заводах по производству бомб, расположенных глубоко под землей в отдаленных регионах. Более 20 лет аятолла делал вид, что осуждает исследования в области ядерного оружия. В 2003 году он издал фетву (религиозный указ), в которой объявил, что ислам запрещает разработку, производство, накопление запасов или применение таких бомб. Но фетва ничего не значит, потому что законы шиитского ислама также позволяют верующим лгать в целях самообороны, особенно когда они чувствуют, что подвергаются преследованиям, утверждает настроенный антиирански британский эксперт.
И истинная правда, по его словам, раскрывается в совместном заявлении министерства иностранных дел Ирана и его собственной организации по атомной энергии, в котором сообщается, что Тегеран заменит свои нынешние центрифуги, имеющие решающее значение для обогащения урана, на самое современное оборудование в Фордо, одном из своих главных ядерных объектов.
В своей резолюции МАГАТЭ впервые за более чем 20 лет обвинило Иран в нарушении своих обещаний. На этот раз они тоже считают, что «волк» готовится к нападению. Очевидной целью является Израиль, который Тегеран неоднократно угрожал уничтожить. В 2005 году тогдашний президент Махмуд Ахмадинежад заявил, что «оккупационный сионистский режим должен быть стерт с лица земли» — леденящий кровь призыв, который многие другие теократические руководители Ирана повторяли на протяжении многих лет, утверждает автор публикации в Daily Mail.
Десять боеголовок, по разрушительной силе сравнимых с атомными бомбами, сброшенными на Нагасаки и Хиросиму в 1945 году, — это гораздо больше, чем требовалось для уничтожения Израиля. Всего трех городов может оказаться достаточно, чтобы стереть его с лица земли — одного в Тель-Авиве, одного в Хайфе и одного в Западном Иерусалиме, пугает Марк Алмонд. В этих трех городах проживает около 10% всего населения страны. Но Израиль — крошечная страна, и радиационные выбросы от трех бомб могут сделать всю страну непригодной для жизни.
Знаменитый израильский противоракетный щит «Железный купол», а также его системы ПВО «Праща Давида», «Стрела» и Thaad не являются непробиваемыми. В прошлом месяце повстанцы-хуситы из Йемена нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион между Иерусалимом и Тель-Авивом, выпустив, по их словам, «гиперзвуковую» ракету, произведенную и поставленную Ираном.
До этого года многие наблюдатели считали, что иранские урановые объекты представляют меньшую реальную угрозу, чем казалось, поскольку боеголовки и ракеты бесполезны без третьего компонента — детонатора, сказано в публикации Daily Mail.
Но теперь, похоже, ученые на заводе в Парчине к югу от Тегерана успешно изготовили детонатор, достаточно мощный, чтобы вызвать ядерный взрыв.
Все детали на месте. Последняя надежда западных политиков, молящихся о разрешении кризиса путем переговоров, а не военным путем, заключается в том, что стартовые площадки Ирана находятся на виду.
Как утверждает злобствующий Марк Алмонд, «в отличие от Китая и России, которые могут готовить свои ядерные ракеты к запуску тайно, внутри бетонных бункеров, иранцам приходится размещать свое оружие на поверхности и заправлять его топливом — процесс, который может занять 40 минут. Теоретически, это дает Западу возможность нанести ответный удар первым, используя обычное или ядерное оружие. Израильские ракеты “страйкбол” находятся в постоянной готовности и могут быть запущены в течение трех минут».
Ждать, пока Иран окажется менее чем в часе езды от нанесения удара по Израилю, — это политика высокого риска, продолжает Алмонд. Но до сих пор Запад всегда отвергал альтернативу — одобрить нанесение сокрушительного удара по Фордо и другому подземному объекту иранцев, Натанзу, расположенным в труднодоступных горных районах.
Некоторые ультраортодоксы в Израиле считают, что односторонний ядерный удар оправдан: использование ядерного оружия может остановить ядерное оружие. Но это, скорее всего, не удастся по двум причинам. Во-первых, большая часть энергии ядерного взрыва сосредоточена на поверхности. Целые города могут быть превращены в пар, но бункеры глубоко под землей вполне могут уцелеть в целости и сохранности. Во-вторых, эскалацию военных действий во всем мире, вызванную таким нападением, вероятно, будет невозможно остановить. В частности, Марк Алмонд считает, что такой сценарий может подтолкнуть и Россию применить ядерное оружие, например, против Украины.
Более вероятной и эффективной была бы серия взрывов бомб, разрушающих бункеры, — взрывание все более глубоких кратеров до тех пор, пока обогатительные фабрики не будут уничтожены, даже если они защищены бетоном толщиной в милю, рассуждает Марк Алмонд.
Может ли это сработать? Есть две проблемы, считает британский аналитик. Один из них касается материально-технического обеспечения: как Израиль доставит бомбы к цели? Средства противовоздушной обороны Ирана практически не испытывались, и они могут легко сбивать ракеты или самолеты в небе. Если провести масштабную атаку и не нанести ущерб ядерным объектам, это приведет к полномасштабной войне.
Другая трудность — морального характера. Ключевые сегменты иранской программы базируются в Тегеране или его окрестностях. Все десятимиллионное население столицы выступает в качестве живого щита. Смогут ли Британия и США смириться с жертвами среди гражданского населения, особенно если это спровоцирует волну террористических репрессий?
Без помощи США Израиль не смог бы получить ни средства для уничтожения бункеров, ни тяжелые бомбардировщики, необходимые для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Эти бомбардировщики могли бы взлетать с британских баз на Кипре или архипелаге Чагос. Это повышает опасность ответного удара террористов до «очень высокого», но отступление означает уступку терроризму и ядерному шантажу.
«Многие наблюдатели молятся, чтобы Израиль спланировал блестящую тайную атаку», — цинично рассуждает британский эксперт. — «Точечные бомбардировки входов и вентиляционных шахт в Фордо или Натанзе, например, могут вывести из строя урановый завод на несколько месяцев, заставив ученых задохнуться или умереть с голоду».
Это мрачная перспектива, продолжает Алмонд, заключая: «Но теперь, когда Иран, похоже, обладает примитивным ядерным оружием, любой возможный исход вызывает ужас».