Россиян в Египте призвали к повышенной осторожности

Ранее Израиль нанес ночью удар более чем тремя сотнями ракет по военным и производственным объектам Ирана, а также по пунктам управления. В настоящее время Иран уже направил на Израиль в качестве ответного удара более 100 беспилотников, ожидаются и сотни ракет.