Россиян в Египте призвали к повышенной осторожности

Посольство России в Египте распространило экстренное обращение к соотечественникам, находящимся в Шарм-эль-Шейхе и его окрестностях, с просьбой соблюдать повышенные меры осторожности в связи с началом конфликта между Израилем и Ираном.
В сообщении говорится, что расстояние до границы с Израилем от египетского популярного курорта составляет 190 км.
Ранее Израиль нанес ночью удар более чем тремя сотнями ракет по военным и производственным объектам Ирана, а также по пунктам управления. В настоящее время Иран уже направил на Израиль в качестве ответного удара более 100 беспилотников, ожидаются и сотни ракет.
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