Посольство США в Израиле попросило сотрудников занять ближайшее укрытие

Посольство США в Израиле попросило всех госслужащих США, которые находятся в стране, занять ближайшее укрытие и располагаться там до дальнейшего распоряжения.
Предупреждение было опубликовано после эскалации конфликта США и Израиля.
Израиль нанес удар по объектам, связанным с программой по обогащению урана, и по центру иранской программы создания баллистических ракет. При атаках был убит глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами.
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