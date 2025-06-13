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Посольство США в Израиле попросило сотрудников занять ближайшее укрытие

Посольство США в Израиле попросило всех госслужащих США, которые находятся в стране, занять ближайшее укрытие и располагаться там до дальнейшего распоряжения.

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Посольство США в Израиле попросило всех госслужащих США, которые находятся в стране, занять ближайшее укрытие и располагаться там до дальнейшего распоряжения.

Предупреждение было опубликовано после эскалации конфликта США и Израиля.

Израиль нанес удар по объектам, связанным с программой по обогащению урана, и по центру иранской программы создания баллистических ракет. При атаках был убит глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами.

Читайте материал «Потребуется время для понимания: названа главная цель нападения Израиля на Иран».