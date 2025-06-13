Цены на газ в Европе подскочили на 4,5% на фоне ударов Израиля по Ирану

По данным израильских военных, в атаке участвовали около 200 боевых самолётов, которые поразили более 100 объектов. В результате были ликвидированы трое высокопоставленных иранских военачальников, включая начальника генштаба, главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и руководителя командования по ЧС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удары продолжатся.