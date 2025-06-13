Цены на газ в Европе подскочили на 4,5% на фоне ударов Израиля по Ирану

В пятницу на открытии торгов на лондонской бирже ICE было зафиксировано резкое повышение цен на газ в Европе на фоне ударов Израиля по Ирану.
Стоимость июльских фьючерсов на газовый хаб TTF в Нидерландах выросла на 4,5% и достигла 453 доллара за тысячу кубометров, что эквивалентно 38 евро за мегаватт-час по текущему курсу.
Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустила кампанию под названием «Восстающий лев», нацеленную на разрушение иранской ядерной инфраструктуры.
По данным израильских военных, в атаке участвовали около 200 боевых самолётов, которые поразили более 100 объектов. В результате были ликвидированы трое высокопоставленных иранских военачальников, включая начальника генштаба, главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и руководителя командования по ЧС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удары продолжатся.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что страна ответит на израильские действия. Тем временем власти Ирана проинформировали МАГАТЭ, что на ядерных объектах в Бушере и Натанзе повреждений и утечек радиации зафиксировано не было.
На фоне происходящего Израиль закрыл своё воздушное пространство для гражданской авиации на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что при атаке Израиль по Ирану погибли шесть физиков, связанных с ядерной программой страны.