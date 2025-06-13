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Президент Путин назначил новых судей в Омской области

Судьёй Советского районного суда назначена Екатерина Чеповская.

Как создавалась новая Россия
Источник: Om1 Омск

В четверг, 12 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей, среди которых двое будут работать в Омской области.

Вероника Баева получила назначение на должность судьи Исилькульского городского суда. Её кандидатура была единогласно одобрена региональной квалификационной коллегией судей на первом заседании 2025 года, прошедшем в январе.

Екатерина Чеповская назначена судьёй Советского районного суда Омска. Она имеет более десяти лет опыта работы в судебной системе, начинала с должности мирового судьи. С ноября 2014 года Чеповская служила в Черлакском районе, а с осени 2019 года продолжила свою карьеру в Советском районе Омска.