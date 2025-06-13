Президент Путин назначил новых судей в Омской области

Екатерина Чеповская назначена судьёй Советского районного суда Омска. Она имеет более десяти лет опыта работы в судебной системе, начинала с должности мирового судьи. С ноября 2014 года Чеповская служила в Черлакском районе, а с осени 2019 года продолжила свою карьеру в Советском районе Омска.