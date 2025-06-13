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Президент РФ приветствовал участников фестиваля «Кантата» в Калининграде

Фестиваль «Кантата» стартовал в 2021 году и стал значимым культурным событием региона.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства Владимир Путин направил поздравительный адрес организаторам и гостям V Международного фестиваля классической музыки «Кантата», который пройдет в Калининграде с 12 по 15 июня. Президент отметил значимую роль фестиваля в культурной жизни региона и его благотворительную деятельность по сохранению архитектурных памятников Янтарного края, сообщает ТАСС.

В своем обращении президент подчеркнул особую важность программы фестиваля в 2025 году — Году защитника Отечества. Центральное место в концертах займут произведения, посвященные подвигам защитников Родины, а также композиции, приуроченные к 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского.

Фестиваль «Кантата» стартовал в 2021 году и стал значимым культурным событием региона. В этом сезоне программа включает не только музыкальные выступления, но и просветительские мероприятия при участии Третьяковской галереи. Все средства от фестиваля будут направлены на восстановление объектов, связанных с памятью о Великой Победе.

Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Калининградской области и Министерства культуры РФ. Оператором всероссийского марафона «Кантата. Россия» выступает агентство «Лира».