Президент РФ приветствовал участников фестиваля «Кантата» в Калининграде

Фестиваль «Кантата» стартовал в 2021 году и стал значимым культурным событием региона. В этом сезоне программа включает не только музыкальные выступления, но и просветительские мероприятия при участии Третьяковской галереи. Все средства от фестиваля будут направлены на восстановление объектов, связанных с памятью о Великой Победе.