NYT: Иран не будет участвовать в переговорах с США по ядерной программе

По данным NYT, шестой раунд переговоров Тегерана и Вашингтона не состоится «до дальнейшего уведомления». В комментарии Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что знал о готовящемся ударе Израиля по Ирану. При этом он выразил надежду, что иранская сторона вернется за стол переговоров.