Токаев наградил казахстанских врачей

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника.
«Народная мудрость гласит: “Здоровье — первое богатство”. Действительно, здоровье нации — приоритетная ценность для нашей страны.
Аль-Фараби, известный миру как «Второй учитель», считал медицину искусством. Профессию врача выбирают по велению сердца. Этот труд, сопряженный с колоссальной нагрузкой, посилен не каждому. Медицинские работники — хранители здоровья нации, представители самой уважаемой и благородной профессии.
Во время глобальной пандемии COVID-19 все мы были свидетелями самоотверженной деятельности врачей. В самый сложный период они спасли жизни тысяч людей. Мы глубоко ценим ваш упорный труд и гордимся вашей стойкостью.
«Спасение жизни одного человека равно спасению всего человечества». Медики совершают настоящие подвиги каждый день — во время операций, в больничных палатах. Нередки случаи, когда борьба за жизнь пациентов ведется прямо в машине скорой помощи. Вы по праву заслуживаете звания героев мирного времени. Выражаю огромную благодарность всем медицинским работникам", — сказал глава государства.
По словам Касым-Жомарта Токаева, казахские врачи всегда ставили интересы страны превыше всего. Он привел в пример выдающихся национальных деятелей, известных врачей Халела Досмухамедова и Санжара Асфендиярова, посвятивших свою жизнь борьбе как за независимость страны, так и за благополучие нашего народа.
"Сегодня в сфере отечественного здравоохранения работает около 380 тысяч человек. Труд каждого специалиста невозможно переоценить.
В стране сформировались целые династии медиков, посвятившие свою жизнь укреплению здоровья людей. Так, семья Джувашевых из Алматы насчитывает 13 врачей с общим стажем 375 лет. А в Атырауской области в семье Шанаевых — 16 врачей. Это достойный пример преемственности и верности призванию.
Сегодня национальная система здравоохранения уверенно движется вперед. У нас немало достижений. Средняя продолжительность жизни в стране достигла 75,4 года. Материнская и детская смертность снизилась примерно на 12%. За пять лет построено около 800 поликлиник и больниц.
Работа в этом направлении продолжится. Государство и дальше будет развивать инфраструктуру. Забота о здоровье нации начинается с оказания первичной медицинской помощи.
В стране реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. На сегодняшний день уже построено 469 объектов, до конца этого года в эксплуатацию будет введено еще 186. Районные больницы оснащаются современным медицинским оборудованием", — заявил президент.
После речи президента ряд работников медицины за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан были награждены:
орденом «Барыс» ІІІ степени:
- Алчинбаев Мирзакарим Каримович — заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»
- Куракбаев Куралбай — заведующий кафедрой ТОО «Казахстанский медицинский университет “Высшая школа общественного здравоохранения” НАО “Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова”;
орденом “Парасат”:
- Алибекова Галия Нурхаировна — санитарный врач РГП “Национальный центр общественного здравоохранения” Министерства здравоохранения;
- Аубакиров Ермек Серкпаевич — врач-травматолог ГКП “Городская многопрофильная больница № 2” акимата города Астаны;
- Ирменов Камидолла Мутиголлаевич — председатель правления ТОО “Западно-Казахстанский высший медицинский колледж”;
- Кулакеев Онласбек Кудайбергенович — ветеран труда, город Алматы;
- Петерсон Надежда Николаевна — фельдшер ГКП “Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи” Управления здравоохранения Актюбинской области;
- Шашкин Чингиз Сакаевич — врач-нейрохирург РГП “Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан”;
орденом “Құрмет”:
- Алтынова Шолпан Ханапина — директор департамента — руководитель Республиканского центра координации нефрологии Корпоративного фонда “University medical center”;
- Ибатова Сырданкыз Султанхановна — врач-невролог АО “Национальный центр нейрохирургии” Министерства здравоохранения;
- Исмаилов Шахимурат Шаимович — врач-фтизиатр РГП “Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан” Министерства здравоохранения;
- Капышев Тимур Сайранович — главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения;
- Тусупбекова Галия Марксовна — руководитель Центра аллергологии РГП “Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан”;
- Тусупбекова Сауле Акимжановна — старшая медицинская сестра КГП “Многопрофильная больница № 3 города Караганды” Управления здравоохранения Карагандинской области;
медалью “Ерен еңбегі үшін”:
- Алибаев Булат Амангельдиевич — заведующий отделением ГКП “Областная детская многопрофильная больница” Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области;
- Аманов Дос Нуркенович — руководитель кардиоцентра КГП “Больница скорой медицинской помощи” Управления здравоохранения области Абай;
- Байдуллаев Ержан Ерманович — заместитель главного врача ГКП “Городская детская клиническая больница” Управления здравоохранения города Шымкента;
- Есенбаева Сания Мусаевна — старшая медицинская сестра РГП “Научно-производственный центр трансфузиологии” Министерства здравоохранения;
- Жексенбинова Алма Токеновна — фельдшер ГКП “Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи” Управления здравоохранения области Жетісу;
- Жиналыс Маралбек — заведующий отделением ГКП “Многопрофильная областная больница” Управления здравоохранения Акмолинской области;
- Кулымжанов Нуртилек Марланулы — заведующий отделением КГП “Областная многопрофильная больница города Жезказгана” Управления здравоохранения области Ұлытау;
- Медетбекова Жанна Акимбековна — врач НАО “Национальный центр детской реабилитации” Министерства здравоохранения;
- Меркибеков Еркебулан Талгатулы — врач-нейрохирург ГКП “Городская многопрофильная больница” Управления здравоохранения Жамбылской области;
- Окасова Ляззат Жарлыкаповна — врач КГП “Восточно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи” Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области;
- Сопбекова Айгуль Курасбековна — старший врач ГКП “Тюлькубасская центральная районная больница” Управления здравоохранения Туркестанской области;
- Утешева Мария Бекбергеновна — врач-гинеколог ГКП “Областной перинатальный центр” Управления здравоохранения Мангистауской области;
медалью “Шапағат”:
- Амангалиева Айгуль Куанышевна — медицинская сестра КГП “Атырауский областной кардиологический центр” Управления здравоохранения Атырауской области;
- Амиржанов Жаслан Нурланович — заведующий отделением КГП “Костанайская областная больница” Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
- Амиржанова Салтанат Болатовна — медицинская сестра КГП “Городской кардиологический центр” Управления общественного здравоохранения города Алматы;
- Ауелбеков Бауыржан Аскарбекович — фельдшер ГКП “Областная станция скорой медицинской помощи” Управления здравоохранения Туркестанской области;
- Кабдуллина Алмагуль Турсунбаевна — медицинская сестра КГП “Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница” Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
- Кулмаганбетов Мухит Аскарович — научный сотрудник ТОО “Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней”;
- Курманалиева Гаухар Акановна — акушерка ГКП “Илийская центральная районная больница” Управления здравоохранения Алматинской области;
- Нургалиева Анаркуль Каримовна — заведующий диспансером ГУ “Казахский республиканский лепрозорий” Министерства здравоохранения;
- Остапчук Екатерина Олеговна — заведующий лабораторией филиала ТОО “Национальный центр биотехнологии”;
присвоено почетное звание “Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері”:
- Даирбекову Орынбаю Даирбековичу — члену совета директоров АО “Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии”, город Алматы
- Магзумову Азамату Бельгибаевичу — врачу-терапевту КГП “Многопрофильная областная больница” Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области
- Новичевскому Сергею Львовичу — заведующему отделением КГП “Павлодарский областной перинатальный центр № 1” Управления здравоохранения Павлодарской области
- Нсанову Жекшембаю — ветерану труда, Атырауская область.