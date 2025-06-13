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Токаев наградил казахстанских врачей

Сегодня в Акорде президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских врачей с Днем медика и произнес речь о важности их работы для благополучия страны, передает NUR.KZ.

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Источник: Акорда

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника.

«Народная мудрость гласит: “Здоровье — первое богатство”. Действительно, здоровье нации — приоритетная ценность для нашей страны.

Аль-Фараби, известный миру как «Второй учитель», считал медицину искусством. Профессию врача выбирают по велению сердца. Этот труд, сопряженный с колоссальной нагрузкой, посилен не каждому. Медицинские работники — хранители здоровья нации, представители самой уважаемой и благородной профессии.

Во время глобальной пандемии COVID-19 все мы были свидетелями самоотверженной деятельности врачей. В самый сложный период они спасли жизни тысяч людей. Мы глубоко ценим ваш упорный труд и гордимся вашей стойкостью.

«Спасение жизни одного человека равно спасению всего человечества». Медики совершают настоящие подвиги каждый день — во время операций, в больничных палатах. Нередки случаи, когда борьба за жизнь пациентов ведется прямо в машине скорой помощи. Вы по праву заслуживаете звания героев мирного времени. Выражаю огромную благодарность всем медицинским работникам", — сказал глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, казахские врачи всегда ставили интересы страны превыше всего. Он привел в пример выдающихся национальных деятелей, известных врачей Халела Досмухамедова и Санжара Асфендиярова, посвятивших свою жизнь борьбе как за независимость страны, так и за благополучие нашего народа.

"Сегодня в сфере отечественного здравоохранения работает около 380 тысяч человек. Труд каждого специалиста невозможно переоценить.

В стране сформировались целые династии медиков, посвятившие свою жизнь укреплению здоровья людей. Так, семья Джувашевых из Алматы насчитывает 13 врачей с общим стажем 375 лет. А в Атырауской области в семье Шанаевых — 16 врачей. Это достойный пример преемственности и верности призванию.

Сегодня национальная система здравоохранения уверенно движется вперед. У нас немало достижений. Средняя продолжительность жизни в стране достигла 75,4 года. Материнская и детская смертность снизилась примерно на 12%. За пять лет построено около 800 поликлиник и больниц.

Работа в этом направлении продолжится. Государство и дальше будет развивать инфраструктуру. Забота о здоровье нации начинается с оказания первичной медицинской помощи.

В стране реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. На сегодняшний день уже построено 469 объектов, до конца этого года в эксплуатацию будет введено еще 186. Районные больницы оснащаются современным медицинским оборудованием", — заявил президент.

После речи президента ряд работников медицины за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан были награждены:

орденом «Барыс» ІІІ степени:

  • Алчинбаев Мирзакарим Каримович — заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»
  • Куракбаев Куралбай — заведующий кафедрой ТОО «Казахстанский медицинский университет “Высшая школа общественного здравоохранения” НАО “Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова”;

орденом “Парасат”:

  • Алибекова Галия Нурхаировна — санитарный врач РГП “Национальный центр общественного здравоохранения” Министерства здравоохранения;
  • Аубакиров Ермек Серкпаевич — врач-травматолог ГКП “Городская многопрофильная больница № 2” акимата города Астаны;
  • Ирменов Камидолла Мутиголлаевич — председатель правления ТОО “Западно-Казахстанский высший медицинский колледж”;
  • Кулакеев Онласбек Кудайбергенович — ветеран труда, город Алматы;
  • Петерсон Надежда Николаевна — фельдшер ГКП “Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи” Управления здравоохранения Актюбинской области;
  • Шашкин Чингиз Сакаевич — врач-нейрохирург РГП “Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан”;

орденом “Құрмет”:

  • Алтынова Шолпан Ханапина — директор департамента — руководитель Республиканского центра координации нефрологии Корпоративного фонда “University medical center”;
  • Ибатова Сырданкыз Султанхановна — врач-невролог АО “Национальный центр нейрохирургии” Министерства здравоохранения;
  • Исмаилов Шахимурат Шаимович — врач-фтизиатр РГП “Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан” Министерства здравоохранения;
  • Капышев Тимур Сайранович — главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения;
  • Тусупбекова Галия Марксовна — руководитель Центра аллергологии РГП “Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан”;
  • Тусупбекова Сауле Акимжановна — старшая медицинская сестра КГП “Многопрофильная больница № 3 города Караганды” Управления здравоохранения Карагандинской области;

медалью “Ерен еңбегі үшін”:

  • Алибаев Булат Амангельдиевич — заведующий отделением ГКП “Областная детская многопрофильная больница” Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области;
  • Аманов Дос Нуркенович — руководитель кардиоцентра КГП “Больница скорой медицинской помощи” Управления здравоохранения области Абай;
  • Байдуллаев Ержан Ерманович — заместитель главного врача ГКП “Городская детская клиническая больница” Управления здравоохранения города Шымкента;
  • Есенбаева Сания Мусаевна — старшая медицинская сестра РГП “Научно-производственный центр трансфузиологии” Министерства здравоохранения;
  • Жексенбинова Алма Токеновна — фельдшер ГКП “Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи” Управления здравоохранения области Жетісу;
  • Жиналыс Маралбек — заведующий отделением ГКП “Многопрофильная областная больница” Управления здравоохранения Акмолинской области;
  • Кулымжанов Нуртилек Марланулы — заведующий отделением КГП “Областная многопрофильная больница города Жезказгана” Управления здравоохранения области Ұлытау;
  • Медетбекова Жанна Акимбековна — врач НАО “Национальный центр детской реабилитации” Министерства здравоохранения;
  • Меркибеков Еркебулан Талгатулы — врач-нейрохирург ГКП “Городская многопрофильная больница” Управления здравоохранения Жамбылской области;
  • Окасова Ляззат Жарлыкаповна — врач КГП “Восточно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи” Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области;
  • Сопбекова Айгуль Курасбековна — старший врач ГКП “Тюлькубасская центральная районная больница” Управления здравоохранения Туркестанской области;
  • Утешева Мария Бекбергеновна — врач-гинеколог ГКП “Областной перинатальный центр” Управления здравоохранения Мангистауской области;

медалью “Шапағат”:

  • Амангалиева Айгуль Куанышевна — медицинская сестра КГП “Атырауский областной кардиологический центр” Управления здравоохранения Атырауской области;
  • Амиржанов Жаслан Нурланович — заведующий отделением КГП “Костанайская областная больница” Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
  • Амиржанова Салтанат Болатовна — медицинская сестра КГП “Городской кардиологический центр” Управления общественного здравоохранения города Алматы;
  • Ауелбеков Бауыржан Аскарбекович — фельдшер ГКП “Областная станция скорой медицинской помощи” Управления здравоохранения Туркестанской области;
  • Кабдуллина Алмагуль Турсунбаевна — медицинская сестра КГП “Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница” Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
  • Кулмаганбетов Мухит Аскарович — научный сотрудник ТОО “Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней”;
  • Курманалиева Гаухар Акановна — акушерка ГКП “Илийская центральная районная больница” Управления здравоохранения Алматинской области;
  • Нургалиева Анаркуль Каримовна — заведующий диспансером ГУ “Казахский республиканский лепрозорий” Министерства здравоохранения;
  • Остапчук Екатерина Олеговна — заведующий лабораторией филиала ТОО “Национальный центр биотехнологии”;

присвоено почетное звание “Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері”:

  • Даирбекову Орынбаю Даирбековичу — члену совета директоров АО “Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии”, город Алматы
  • Магзумову Азамату Бельгибаевичу — врачу-терапевту КГП “Многопрофильная областная больница” Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области
  • Новичевскому Сергею Львовичу — заведующему отделением КГП “Павлодарский областной перинатальный центр № 1” Управления здравоохранения Павлодарской области
  • Нсанову Жекшембаю — ветерану труда, Атырауская область.