Токаев наградил казахстанских врачей

«Спасение жизни одного человека равно спасению всего человечества». Медики совершают настоящие подвиги каждый день — во время операций, в больничных палатах. Нередки случаи, когда борьба за жизнь пациентов ведется прямо в машине скорой помощи. Вы по праву заслуживаете звания героев мирного времени. Выражаю огромную благодарность всем медицинским работникам", — сказал глава государства.