Бахтиёр Саидов встретился с Олегом Мальгиновым

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российского союзничества и стратегического партнерства.
Приняли Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова, завершающего свою деятельность в нашей стране. Обсудили дальнейшее развитие узбекско-российского союзничества и стратегического партнерства. Подтвердили общую приверженность углублению связей и поддержке совместных инициатив, которые приносят пользу нашим странам. Желаю господину Послу успехов в будущих начинаниях.