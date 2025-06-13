Бахтиёр Саидов встретился с Олегом Мальгиновым

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Глава МИД РУз Бахтиёр Саидов встретился с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, завершающим свою миссию в республике. Об этом министр иностранных дел сообщил в своем Telegram-канале.