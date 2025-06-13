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Бахтиёр Саидов встретился с Олегом Мальгиновым

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Глава МИД РУз Бахтиёр Саидов встретился с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, завершающим свою миссию в республике. Об этом министр иностранных дел сообщил в своем Telegram-канале.

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Источник: Baxtiyor Saidov/Telegram

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российского союзничества и стратегического партнерства.

Приняли Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова, завершающего свою деятельность в нашей стране. Обсудили дальнейшее развитие узбекско-российского союзничества и стратегического партнерства. Подтвердили общую приверженность углублению связей и поддержке совместных инициатив, которые приносят пользу нашим странам. Желаю господину Послу успехов в будущих начинаниях.

написал Саидов