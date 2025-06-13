Лукашенко: Беларусь готова развивать сотрудничество с Китаем, реализуя совместные проекты

По его словам, в современном мире в сотрудничестве большую роль играет народная дипломатия, основой которой является сотрудничество между депутатами парламентов. «Такую роль наши парламентарии играют еще и потому, что они находятся на переднем крае. Они непосредственно сталкиваются с проблемами народов. А мы с вами народные государства строим. Поэтому нам очень важно знать настроения людей и действовать в их интересах», — подчеркнул глава государства.