Лукашенко: Беларусь готова развивать сотрудничество с Китаем, реализуя совместные проекты

«Вы хорошо знаете, что наши с вами дипломатические, политические отношения, добрая дружба между нашими народами подкреплены серьезной экономической базой», — сказал белорусский лидер.
Он отметил, что на территории Беларуси с Китаем при совместном финансировании реализуется много проектов. «Мы готовы и дальше в этом отношении развивать наше сотрудничество», — заверил Александр Лукашенко.
По его словам, в современном мире в сотрудничестве большую роль играет народная дипломатия, основой которой является сотрудничество между депутатами парламентов. «Такую роль наши парламентарии играют еще и потому, что они находятся на переднем крае. Они непосредственно сталкиваются с проблемами народов. А мы с вами народные государства строим. Поэтому нам очень важно знать настроения людей и действовать в их интересах», — подчеркнул глава государства.
«Мы очень благодарны властям КНР и руководству Всекитайского собрания народных представителей, руководителям парламента за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказываете на международной арене. И вы прекрасно знаете, что мы всегда отвечали и отвечаем на вашу поддержку соответствующей поддержкой по всем вопросам Китайской Народной Республики в международных организациях», — добавил Александр Лукашенко.