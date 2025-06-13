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Лукашенко: Беларусь готова развивать сотрудничество с Китаем, реализуя совместные проекты

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова развивать сотрудничество с Китаем, реализуя совместные проекты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая Чжан Цинвэем, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

«Вы хорошо знаете, что наши с вами дипломатические, политические отношения, добрая дружба между нашими народами подкреплены серьезной экономической базой», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что на территории Беларуси с Китаем при совместном финансировании реализуется много проектов. «Мы готовы и дальше в этом отношении развивать наше сотрудничество», — заверил Александр Лукашенко.

По его словам, в современном мире в сотрудничестве большую роль играет народная дипломатия, основой которой является сотрудничество между депутатами парламентов. «Такую роль наши парламентарии играют еще и потому, что они находятся на переднем крае. Они непосредственно сталкиваются с проблемами народов. А мы с вами народные государства строим. Поэтому нам очень важно знать настроения людей и действовать в их интересах», — подчеркнул глава государства.

«Мы очень благодарны властям КНР и руководству Всекитайского собрания народных представителей, руководителям парламента за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказываете на международной арене. И вы прекрасно знаете, что мы всегда отвечали и отвечаем на вашу поддержку соответствующей поддержкой по всем вопросам Китайской Народной Республики в международных организациях», — добавил Александр Лукашенко.