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Новые горизонты в диагностике и лечении открывает искусственный интеллект — Токаев

АСТАНА, 13 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил врачей Казахстана с предстоящим Днем медицинского работника.

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Источник: Акорда

На торжественной церемонии в Акорде он заявил, что предстоит полностью раскрыть потенциал медицинской науки.

Прочная основа уже создана. Наши ученые добились серьезных результатов в области онкологии, трансплантологии, неонатологии, генетики, биомедицины. Внедряются препараты отечественной разработки для лечения заболеваний крови.

сказал Токаев

Также он отметил, что новые горизонты в диагностике и лечении заболеваний открывает искусственный интеллект.

Предстоит совершить стремительный рывок в этой перспективной сфере. Надо в полной мере использовать возможности и ядерной медицины. В целом, развитие системы здравоохранения нацелено прежде всего на повышение благополучия наших граждан. Ведь доступность и уровень медицины — это яркий показатель качества жизни в стране.

добавил президент

Одна из ключевых задач государства — социальная поддержка медицинских работников и повышение их статуса, заявил Токаев.

Государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам. Врачей называют хранителями здоровья народа. Каждый человек должен хорошо осознавать эту истину и уважать их труд.

подчеркнул он

Упомянул президент и тех, кто покушается на здоровье и жизнь медиков.

Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона. Принцип «Закон и Порядок» должен соблюдаться неукоснительно и повсеместно.

сказал Токаев

Также указом президента за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан награжден ряд работников медицины. Награждение прошло во время торжественной церемонии в Акорде.