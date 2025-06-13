Новые горизонты в диагностике и лечении открывает искусственный интеллект — Токаев

Предстоит совершить стремительный рывок в этой перспективной сфере. Надо в полной мере использовать возможности и ядерной медицины. В целом, развитие системы здравоохранения нацелено прежде всего на повышение благополучия наших граждан. Ведь доступность и уровень медицины — это яркий показатель качества жизни в стране.