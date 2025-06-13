Новые горизонты в диагностике и лечении открывает искусственный интеллект — Токаев

На торжественной церемонии в Акорде он заявил, что предстоит полностью раскрыть потенциал медицинской науки.
Прочная основа уже создана. Наши ученые добились серьезных результатов в области онкологии, трансплантологии, неонатологии, генетики, биомедицины. Внедряются препараты отечественной разработки для лечения заболеваний крови.
Также он отметил, что новые горизонты в диагностике и лечении заболеваний открывает искусственный интеллект.
Предстоит совершить стремительный рывок в этой перспективной сфере. Надо в полной мере использовать возможности и ядерной медицины. В целом, развитие системы здравоохранения нацелено прежде всего на повышение благополучия наших граждан. Ведь доступность и уровень медицины — это яркий показатель качества жизни в стране.
Одна из ключевых задач государства — социальная поддержка медицинских работников и повышение их статуса, заявил Токаев.
Государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам. Врачей называют хранителями здоровья народа. Каждый человек должен хорошо осознавать эту истину и уважать их труд.
Упомянул президент и тех, кто покушается на здоровье и жизнь медиков.
Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона. Принцип «Закон и Порядок» должен соблюдаться неукоснительно и повсеместно.
Также указом президента за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан награжден ряд работников медицины. Награждение прошло во время торжественной церемонии в Акорде.