Лукашенко и Си Цзиньпин договорились сделать все, чтобы никакие штормы и вьюги не нарушили единство

«На встрече с Председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство. Чтобы мы и дальше, как все эти 30 лет, развивали наши отношения и углубляли. Вы должны знать, что мы готовы сделать все для Китайской Народной Республики, что в ее интересах на территории Беларуси, которая находится в центре Европы», — сказал глава государства.