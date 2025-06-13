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Лукашенко и Си Цзиньпин договорились сделать все, чтобы никакие штормы и вьюги не нарушили единство

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Беларуси и Китая договорились сделать все, чтобы никакие штормы и вьюги не нарушили единство между странами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая Чжан Цинвэем, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

«На встрече с Председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство. Чтобы мы и дальше, как все эти 30 лет, развивали наши отношения и углубляли. Вы должны знать, что мы готовы сделать все для Китайской Народной Республики, что в ее интересах на территории Беларуси, которая находится в центре Европы», — сказал глава государства.

«Мы сделаем все для укрепления дружбы между белорусским и китайским народами», — подчеркнул белорусский лидер.