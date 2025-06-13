В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану

ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана сегодня ночью. По данным представителя ЦАХАЛа, воздушное пространство Ирана пересекли 200 истребителей, они сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей. Одной из них стал ядерный объект в Натанзе. При атаке Израиля погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. После этого Иран запустил в сторону Израиля более 100 дронов.