Рейсы между Петербургом и Тегераном отменены

Иран закрыл свое воздушное пространство в связи с ночной атакой Израиля. «Российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены. Авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — предупредили в Росавиации.