Рейсы между Петербургом и Тегераном отменены

Рейсы в Тегеран были запланированы на 10:00, 11:20 и 14:25. Еще три самолета должны были прилететь из столицы Ирана в 9:00, 9:40 и 12:45. Все они отменены.
Иран закрыл свое воздушное пространство в связи с ночной атакой Израиля. «Российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены. Авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — предупредили в Росавиации.