Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы между Петербургом и Тегераном отменены

В Пулково отменены рейсы в Тегеран и из него на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Судя по онлайн-табло, в столицу Ирана 13 июня должны были улететь три самолета.

Как создавалась новая Россия

Рейсы в Тегеран были запланированы на 10:00, 11:20 и 14:25. Еще три самолета должны были прилететь из столицы Ирана в 9:00, 9:40 и 12:45. Все они отменены.

Иран закрыл свое воздушное пространство в связи с ночной атакой Израиля. «Российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены. Авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — предупредили в Росавиации.