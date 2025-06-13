Чжан Цинвэй о Лукашенко: мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг

«Белорусский народ принял первый удар, выстоял и проявил героизм и патриотизм. Это не может не вызвать у нас восхищения, мы высоко оцениваем и важный вклад белорусского народа в победу в мировой антифашистской войне, — подчеркнул он. — Неуклонно обеспечивая мир во всем мире, китайская сторона готова совместно с белорусской стороной твердо стоять на страже итогов Второй мировой войны и международной справедливости, формировать сообщество единой судьбы человечества».