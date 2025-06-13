Чжан Цинвэй о Лукашенко: мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг

В первую очередь высокий иностранный гость поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи, несмотря на напряженный график белорусского лидера. Он также передал искренний привет от Председателя КНР Си Цзиньпина. Чжан Цинвэй отметил, что недавно лидеры двух стран встречались в Пекине и вышли на важные договоренности.
«Господин Президент, вы в Китае очень известны. Китайцы хорошо знают о вас. Мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг», — сказал Чжан Цинвэй.
Он обратил внимание, что в последние годы, благодаря стратегическому руководству глав двух государств, на высоком уровне развиваются китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. «Китайская сторона выражает готовность совместно с белорусской стороной рассматривать договоренности на высшем уровне как основное руководство для приумножения традиционной дружбы и углубление взаимовыгодного сотрудничества, а также для уплотнения взаимодействия на международной арене в целях модернизации наших стран и возрождения наших наций», — подчеркнул зампредседателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей.
Он рассказал, что китайская делегация до мероприятия на высоком уровне побывала на площади Победы в Минске, возложила венки к монументу, почтив память великих героев Беларуси, участвовавших во Второй мировой войне. Пользуясь случаем, Чжан Цинвэй поздравил белорусского лидера с 80-летием Великой Победы.
«Белорусский народ принял первый удар, выстоял и проявил героизм и патриотизм. Это не может не вызвать у нас восхищения, мы высоко оцениваем и важный вклад белорусского народа в победу в мировой антифашистской войне, — подчеркнул он. — Неуклонно обеспечивая мир во всем мире, китайская сторона готова совместно с белорусской стороной твердо стоять на страже итогов Второй мировой войны и международной справедливости, формировать сообщество единой судьбы человечества».