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Минск обеспокоен эскалацией между Израилем и Ираном

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси распространило заявление в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

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Источник: Sputnik.by

Республика Беларусь глубоко обеспокоена новым витком военной эскалации между Израилем и Ираном и сообщениями о гибели мирных граждан, включая детей.

говорится в заявлении

В Минске считают, что силовой сценарий конфликта представляет серьезную угрозу для региональной стабильности и безопасности, несет в себе риск гуманитарной катастрофы и может иметь непредсказуемые глобальные последствия.

Белорусская сторона призывает все вовлеченные стороны к сдержанности, ответственности и недопущению действий, которые могут негативно повлиять на политико-дипломатические усилия международного сообщества, направленные на комплексное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Рекомендации белорусам

МИД порекомендовал гражданам Беларуси, планирующим поездки в этот ближневосточный регион, учитывать складывающуюся ситуацию, отслеживать официальные уведомления авиационных властей о возможном введении ограничений на использование воздушного пространства ряда стран, а также о приостановке работы аэропортов.

Граждан Республики Беларусь, находящихся в регионе, призываем строго соблюдать меры безопасности и руководствоваться рекомендациями властей страны пребывания.

отметили в дипломатическом ведомстве

Что происходит

В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по десяткам объектов в Иране, в том числе по столице — Тегерану. В ЦАХАЛ заявили, что ликвидирован ряд иранских высокопоставленных военных чиновников. Израильские военные также поразили иранские центры по обогащению урана и артиллерийские склады.

Целью операции ЦАХАЛ «Восходящий лев» является «предотвращение угрозы существования еврейского государства», так как Иран, по словам израильских властей, приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Тегеран пообещал нанести ответные удары.