Минск обеспокоен эскалацией между Израилем и Ираном

В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по десяткам объектов в Иране, в том числе по столице — Тегерану. В ЦАХАЛ заявили, что ликвидирован ряд иранских высокопоставленных военных чиновников. Израильские военные также поразили иранские центры по обогащению урана и артиллерийские склады.