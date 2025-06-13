Минск обеспокоен эскалацией между Израилем и Ираном

Республика Беларусь глубоко обеспокоена новым витком военной эскалации между Израилем и Ираном и сообщениями о гибели мирных граждан, включая детей.
В Минске считают, что силовой сценарий конфликта представляет серьезную угрозу для региональной стабильности и безопасности, несет в себе риск гуманитарной катастрофы и может иметь непредсказуемые глобальные последствия.
Белорусская сторона призывает все вовлеченные стороны к сдержанности, ответственности и недопущению действий, которые могут негативно повлиять на политико-дипломатические усилия международного сообщества, направленные на комплексное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
Рекомендации белорусам
МИД порекомендовал гражданам Беларуси, планирующим поездки в этот ближневосточный регион, учитывать складывающуюся ситуацию, отслеживать официальные уведомления авиационных властей о возможном введении ограничений на использование воздушного пространства ряда стран, а также о приостановке работы аэропортов.
Граждан Республики Беларусь, находящихся в регионе, призываем строго соблюдать меры безопасности и руководствоваться рекомендациями властей страны пребывания.
Что происходит
В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по десяткам объектов в Иране, в том числе по столице — Тегерану. В ЦАХАЛ заявили, что ликвидирован ряд иранских высокопоставленных военных чиновников. Израильские военные также поразили иранские центры по обогащению урана и артиллерийские склады.
Целью операции ЦАХАЛ «Восходящий лев» является «предотвращение угрозы существования еврейского государства», так как Иран, по словам израильских властей, приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.
Тегеран пообещал нанести ответные удары.